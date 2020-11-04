Реальная безопасность не обеспечена — эксперт о волне насилия в Европе
Неграмотная миграционная политика, в которой европейцы упрекают власти, лишь одна из причин волны насилия, захлестнувшей Европу, считает председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Владимир Зорин.
Кроме того, заявил Зорин, существующая система миграционного контроля за въездом иностранцев на территорию ЕС не обеспечивает задачи безопасности.
Третья причина, по его словам, — это понимание свободы личности как возможности безграничного проявления своей индивидуальности, которая нередко бывает криминальной.
2 ноября группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице. Погибли четыре человека, еще 18 человек ранены. Силовики ликвидировали одного боевика, вооруженного винтовкой. Остальные скрылись. Власти считают атаку терактом.
Ранее теракты с участием исламистов произошли в пригороде Парижа и в Ницце.