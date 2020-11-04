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Реальная безопасность не обеспечена — эксперт о волне насилия в Европе

Реальная безопасность не обеспечена — эксперт о волне насилия в Европе

Неграмотная миграционная политика, в которой европейцы упрекают власти, лишь одна из причин волны насилия, захлестнувшей Европу, считает председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Владимир Зорин.

«Ведь в чем причина миграции? В том, что создается зона нестабильности в странах исхода. Один из методов прекратить миграцию — это не разжигать государственные конфликты на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а способствовать решению социально-экономических задач, существующих там. А это бедность, это безработица, это голод», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Кроме того, заявил Зорин, существующая система миграционного контроля за въездом иностранцев на территорию ЕС не обеспечивает задачи безопасности.

«Нет проверки приезжающих, нет реального контроля за их деятельностью. Либеральная демократия больше озабочена либеральными лозунгами, чем реальным обеспечением безопасности граждан», — отметил он.

Третья причина, по его словам, — это понимание свободы личности как возможности безграничного проявления своей индивидуальности, которая нередко бывает криминальной.

2 ноября группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице. Погибли четыре человека, еще 18 человек ранены. Силовики ликвидировали одного боевика, вооруженного винтовкой. Остальные скрылись. Власти считают атаку терактом.

Ранее теракты с участием исламистов произошли в пригороде Парижа и в Ницце.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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