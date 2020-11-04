Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Российские школьники смогут принять участие в онлайн-проекте «Культурный марафон»

Российские школьники смогут принять участие в онлайн-проекте «Культурный марафон»

Российские школьники смогут принять участие в онлайн-проекте «Культурный марафон»

2 ноября стартовала ежегодная всероссийская акция «Культурный марафон», которая проводится при поддержке Минпросвещения России.

Онлайн-тест состоит из 40 вопросов, разделённых на четыре блока: орнамент и декор, музыка, танец и текст. В этом году проект посвящён культуре народов, живущих в России, и точкам соприкосновения с современным искусством.

Участникам предстоит найти элементы узоров из мультфильма «Холодное сердце» среди башкирских, карельских и коми-зырянских орнаментов и выяснить, что общего между «Половецкими плясками» и мюзиклами.

Присоединиться к «Культурному марафону» могут школьники, студенты, их родители и педагоги. Для каждой возрастной группы предусмотрены свои блоки вопросов.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Как выбрать умные часы и фитнес-браслет
Как выбрать умные часы и фитнес-браслет
Управление репутацией в интернете от агентства Adves
Управление репутацией в интернете от агентства Adves
Российские школьники смогут принять участие в онлайн-проекте «Культурный марафон»
Российские школьники смогут принять участие в онлайн-проекте
Президент России Владимир Путин пообщался с финалистами конкурса «Большая перемена»
Президент России Владимир Путин пообщался с финалистами конкурса
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, сообщили СМИ
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, сообщили СМИ
Ульяновского министра временно отстранили от работы после поездки в Ниццу
Ульяновского министра временно отстранили от работы после поездки в
Издана антология современной драматургии народов России на 40 языках
Издана антология современной драматургии народов России на 40 языках
Какие планеты покровительствуют числам: зодиакальная нумерология
Какие планеты покровительствуют числам: зодиакальная нумерология
Браверман: качество заявок на конкурс "Экспортер года" очень высокое
Браверман: качество заявок на конкурс "Экспортер года" очень высокое
Президентство Дональда Трампа в мемах: лучшие фотожабы, посвященные лидеру США
Президентство Дональда Трампа в мемах: лучшие фотожабы, посвященные
Twitter пометил пост о победе Байдена в Висконсине как сомнительный
Twitter пометил пост о победе Байдена в Висконсине как сомнительный
Путин: Россия делает всё для скорейшего прекращения войны в Карабахе
Путин: Россия делает всё для скорейшего прекращения войны в Карабахе

Топ на сегодня

Президент Армении назвал гарантию безопасности для жителей Карабаха
Президент Армении назвал гарантию безопасности для жителей Карабаха
Burberry запустили благотворительную инициативу, чтобы помогать детям
Burberry запустили благотворительную инициативу, чтобы помогать детям
Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" открылся в Калининграде
Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" открылся в Калининграде
Девушка раскрыла измену с помощью маленькой детали на фото
Девушка раскрыла измену с помощью маленькой детали на фото
Реальная безопасность не обеспечена — эксперт о волне насилия в Европе
Реальная безопасность не обеспечена — эксперт о волне насилия в Европе

Еще по теме

Российских школьников привлекут к «Культурному марафону»
Школьники, студенты колледжей и педагоги смогут принять участие в городском патриотическом онлайн-фестивале
Школьники Москвы смогут принять участие в онлайн-конкурсе «По музеям в тапочках»
В школах России пройдёт акция «День ИТ-знаний – 2020»