Российские школьники смогут принять участие в онлайн-проекте «Культурный марафон»

Лидия Мартынова

2 ноября стартовала ежегодная всероссийская акция «Культурный марафон», которая проводится при поддержке Минпросвещения России.

Онлайн-тест состоит из 40 вопросов, разделённых на четыре блока: орнамент и декор, музыка, танец и текст. В этом году проект посвящён культуре народов, живущих в России, и точкам соприкосновения с современным искусством.

Участникам предстоит найти элементы узоров из мультфильма «Холодное сердце» среди башкирских, карельских и коми-зырянских орнаментов и выяснить, что общего между «Половецкими плясками» и мюзиклами.

Присоединиться к «Культурному марафону» могут школьники, студенты, их родители и педагоги. Для каждой возрастной группы предусмотрены свои блоки вопросов.