Семья обнаружила дома зеркало, принадлежавшее Марии-Антуанетте
Family discovers mirror in their bathroom worth $13,000 belonged to last queen of France— Yusuf iOsysTech (@Sophie45452407) November 3, 2020
Marie Antoinette was the last queen of France before the French Revolution. She was the youngest daughter of Empress Maria Theresa and Emperor Francis I. pic.twitter.com/nm8vKynnoq
Предмет размером 50 сантиметров на 40 сантиметров, обрамленный в резную рамку из орехового дерева, был куплен в 1950-х годах другом семьи. Все это время члены семьи и не предполагали, что старинное зеркало может что-то стоить.
Владельцев не смутила даже серебряная табличка, на которой четко написано: "Это зеркало когда-то принадлежало Марии-Антуанетте и было куплено на распродаже вещей Наполеона". Они думали, что это просто шутка, пока аукционер Эндрю Стоу не помог им установить подлинность предмета и его стоимость.
Доказательство тому он нашел в каталоге аукциона 1880 года, на котором распродавали имущество покойного Наполеона III. Одним из лотов было зеркало Марии-Антуанетты.
"Как только мы обнаружили все эти невероятные доказательства, зеркало стало еще более особенным, – подчеркнул Стоу. – Мысль, что одна из самых известных исторических личностей смотрела в него, просто завораживает".
По информации Daily Mail, ценный предмет будет продан на аукционе 13 ноября. Торги пройдут в Бристоле (Великобритания). Ожидается, что владельцы смогут получить за него не менее 13 тысяч долларов.