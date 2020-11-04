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Семья обнаружила дома зеркало, принадлежавшее Марии-Антуанетте

Семья обнаружила дома зеркало, принадлежавшее Марии-Антуанетте
. Семья из Великобритании неожиданно обнаружила, что зеркало, которое более 40 лет висело у них ванной, принадлежало последней королеве Франции Марии-Антуанетте, сообщает Daily Mail.

Предмет размером 50 сантиметров на 40 сантиметров, обрамленный в резную рамку из орехового дерева, был куплен в 1950-х годах другом семьи. Все это время члены семьи и не предполагали, что старинное зеркало может что-то стоить.


Владельцев не смутила даже серебряная табличка, на которой четко написано: "Это зеркало когда-то принадлежало Марии-Антуанетте и было куплено на распродаже вещей Наполеона". Они думали, что это просто шутка, пока аукционер Эндрю Стоу не помог им установить подлинность предмета и его стоимость.


Доказательство тому он нашел в каталоге аукциона 1880 года, на котором распродавали имущество покойного Наполеона III. Одним из лотов было зеркало Марии-Антуанетты.


"Как только мы обнаружили все эти невероятные доказательства, зеркало стало еще более особенным, – подчеркнул Стоу. – Мысль, что одна из самых известных исторических личностей смотрела в него, просто завораживает".

По информации Daily Mail, ценный предмет будет продан на аукционе 13 ноября. Торги пройдут в Бристоле (Великобритания). Ожидается, что владельцы смогут получить за него не менее 13 тысяч долларов.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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