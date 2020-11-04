Семья обнаружила дома зеркало, принадлежавшее Марии-Антуанетте

Влада Некрасова

Family discovers mirror in their bathroom worth $13,000 belonged to last queen of France

Marie Antoinette was the last queen of France before the French Revolution. She was the youngest daughter of Empress Maria Theresa and Emperor Francis I. pic.twitter.com/nm8vKynnoq — Yusuf iOsysTech (@Sophie45452407) November 3, 2020

. Семья из Великобритании неожиданно обнаружила, что зеркало, которое более 40 лет висело у них ванной, принадлежало последней королеве Франции Марии-Антуанетте, сообщает Daily Mail.

Предмет размером 50 сантиметров на 40 сантиметров, обрамленный в резную рамку из орехового дерева, был куплен в 1950-х годах другом семьи. Все это время члены семьи и не предполагали, что старинное зеркало может что-то стоить.

Владельцев не смутила даже серебряная табличка, на которой четко написано: "Это зеркало когда-то принадлежало Марии-Антуанетте и было куплено на распродаже вещей Наполеона". Они думали, что это просто шутка, пока аукционер Эндрю Стоу не помог им установить подлинность предмета и его стоимость.

Доказательство тому он нашел в каталоге аукциона 1880 года, на котором распродавали имущество покойного Наполеона III. Одним из лотов было зеркало Марии-Антуанетты.





"Как только мы обнаружили все эти невероятные доказательства, зеркало стало еще более особенным, – подчеркнул Стоу. – Мысль, что одна из самых известных исторических личностей смотрела в него, просто завораживает".

По информации Daily Mail, ценный предмет будет продан на аукционе 13 ноября. Торги пройдут в Бристоле (Великобритания). Ожидается, что владельцы смогут получить за него не менее 13 тысяч долларов.