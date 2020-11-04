Школьники Кемеровской области смогут провести «Инженерные каникулы» в детском технопарке «Кванториум-42»

Анастасия Иванова

Осенняя онлайн-смена «Инженерные каникулы» проходит с 2 по 7 ноября в детском технопарке «Кванториум-42». В этот период преподаватели проведут со школьниками различные познавательные мероприятия.

Во время инженерных каникул пройдут игра «Моя креативная идея», квест «Квантостарт», мастер-классы «Введение в промышленный дизайн» и «Робототехника простыми словами».

4 ноября для школьников 12–15 лет состоится мастер-класс по промышленному дизайну «3-Д путаница».

5 ноября для ребят будет организована презентация «Мир лазерных технологий», в ходе которой школьники познакомятся с лазерным оборудованием и самостоятельно подготовят эскиз для резки на лазерном гравере с помощью программы CorelDRAW (возраст участников – 14–17 лет).

На 7 ноября запланировано занятие по развитию креативного мышления «А ты креативный?» для детей с 11 лет.