Школы Омской области вошли в топ-20 лучших Рособрнадзора по уровню развития образования в России

Анастасия Иванова

Омская область не покидает топ-20 Рособрнадзора уже третий год подряд. В 2020 году она заняла 11-е место среди 85 регионов во всероссийском рейтинге качества образования по итогам 2019/20 учебного года, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

Губернатор Омской области Александр Бурков отметил высокий уровень в рейтинге и поблагодарил работников сферы образования.

«Профессионализм и ответственное отношение к выполнению своих обязанностей нашли отражение в высокой позиции нашего региона во всероссийском рейтинге. По оценке Рособрнадзора, уже третий год подряд Омская область находится в так называемой зеленой зоне, что говорит о высоком уровне качества омского образования и системы его управления. Мы получили хорошие результаты рейтинга и теперь важно, как будет в дальнейшем выстроена работа с учителями и учениками», – подчеркнул Александр Бурков.

При составлении ежегодного рейтинга субъектов Федерации специалисты Рособрнадзора оценивают качество подготовки обучающихся, то, как в регионе выстраивают работу со школами, демонстрирующими низкие результаты обучения, как выявляют, поддерживают и развивают способности и таланты детей. Одним из критериев также была проверка эффективности руководящего состава учреждений при проведении школьных олимпиад для обучающихся.