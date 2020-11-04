Следующая презентация Apple пройдёт 10 ноября
Сегодня, 09:40 Влада Некрасова
Apple анонсировала третью осеннюю презентацию под названием «Ещё кое-что» — она начнётся 10 ноября в 20:00 по Киеву.
Во время конференции ожидается показ первых Macbook на базе ARM-чипа, о переходе на которые объявили в июне на WWDC с планами выпустить их до конца года. Последние 15 лет в ноутбуках компании использовались решения Intel.
Изменения продиктованы желанием получить лучшую производительность с меньшим энергопотреблением. В общем-то, в 2005 году «Макбуки» переходили на Intel ровно по той же причине.
По материалам: gogetnews.info