СМИ: демократы лидируют на выборах в палату представителей, республиканцы — в сенат

Алексей Вольцев

По предварительным результатам выборов в палату представителей конгресса США демократы завоевали 180 мест, республиканцы — 170. Об этом со ссылкой на подсчёты газеты The New York Times пишет ТАСС.

На прошедших 3 ноября выборах переизбираются все 435 членов палаты представителей. В настоящее время не решена судьба ещё 85 мест.

Также американцы во вторник выбирали 35 сенаторов. Здесь, по данным телеканала Fox News, члены Республиканской партии пока получают небольшой перевес. Они обеспечивают себе контроль над 17 местами, демократы, в свою очередь, лидируют в 11 штатах. Судьба ещё семи в настоящий момент остается неизвестной.

При текущем раскладе в сенате нового созыва республиканцы будут контролировать 47 мест из 100, тогда как демократы — 46.