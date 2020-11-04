Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » СМИ: демократы лидируют на выборах в палату представителей, республиканцы — в сенат

СМИ: демократы лидируют на выборах в палату представителей, республиканцы — в сенат

СМИ: демократы лидируют на выборах в палату представителей, республиканцы — в сенат

По предварительным результатам выборов в палату представителей конгресса США демократы завоевали 180 мест, республиканцы — 170. Об этом со ссылкой на подсчёты газеты The New York Times пишет ТАСС.

На прошедших 3 ноября выборах переизбираются все 435 членов палаты представителей. В настоящее время не решена судьба ещё 85 мест.

Также американцы во вторник выбирали 35 сенаторов. Здесь, по данным телеканала Fox News, члены Республиканской партии пока получают небольшой перевес. Они обеспечивают себе контроль над 17 местами, демократы, в свою очередь, лидируют в 11 штатах. Судьба ещё семи в настоящий момент остается неизвестной.

При текущем раскладе в сенате нового созыва республиканцы будут контролировать 47 мест из 100, тогда как демократы — 46.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Голоса еще считают. Facebook объяснил отметки на постах Трампа и Байдена
Голоса еще считают. Facebook объяснил отметки на постах Трампа и
День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2020 года
День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2020 года
Мы не откажемся от проведения летней оздоровительной кампании – Сергей Кравцов
Мы не откажемся от проведения летней оздоровительной кампании –
В детских садах Северной Осетии открываются шахматные студии
В детских садах Северной Осетии открываются шахматные студии
В Костроме появилось 1300 новых мест в системе дополнительного образования
В Костроме появилось 1300 новых мест в системе дополнительного
В Роспотребнадзоре рассказали, когда стабилизируется ситуация с COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали, когда стабилизируется ситуация с
МВД опровергает информацию о захвате заложников в Москве
МВД опровергает информацию о захвате заложников в Москве
Американист о выборах в США: "синего цунами" не случилось
Американист о выборах в США: "синего цунами" не случилось
В Махачкале уволили награжденного за борьбу с коронавирусом главврача
В Махачкале уволили награжденного за борьбу с коронавирусом главврача
В мэрии Москвы назвали основные приоритеты бюджета на 2021 год
В мэрии Москвы назвали основные приоритеты бюджета на 2021 год
Алиев ждёт от Армении «компромисса» перед прекращением войны в Карабахе
Алиев ждёт от Армении «компромисса» перед прекращением войны
Битва платьев: Ксения Собчак против Елены Летучей
Битва платьев: Ксения Собчак против Елены Летучей

Топ на сегодня

Президент Армении назвал гарантию безопасности для жителей Карабаха
Президент Армении назвал гарантию безопасности для жителей Карабаха
Burberry запустили благотворительную инициативу, чтобы помогать детям
Burberry запустили благотворительную инициативу, чтобы помогать детям
Президент Додон: Майя Санду будет ходить с протянутой рукой
Президент Додон: Майя Санду будет ходить с протянутой рукой
В горсовете Харькова матерно опровергли смерть Геннадия Кернеса
В горсовете Харькова матерно опровергли смерть Геннадия Кернеса
Люди не могли выбраться из центра: как Австрия пережила страшную ночь после теракта
Люди не могли выбраться из центра: как Австрия пережила страшную ночь

Еще по теме

Демократы получили большинство мест в Палате представителей США
Республиканцы США сохранили лидерство в Сенате
Республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей Конгресса США
Республиканцы готовятся отстоять контроль над Палатой представителей и Сенатом