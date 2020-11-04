Совфед одобрил закон о национальной системе прослеживаемости товаров
Сегодня, 13:20 Алексей Вольцев
Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон, направленный на создание в России национальной системы прослеживаемости товаров (НСПТ), ввезенных из-за рубежа.
Создание такой системы предусмотрено соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Согласно закону, перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, и критерии, применяемые при их отборе для включения в этот перечень, утвердит правительство РФ.
По материалам: ria.ru