Совфед одобрил закон о национальной системе прослеживаемости товаров

Алексей Вольцев

Сенаторы на заседании во вторник одобрили закон, направленный на создание в России национальной системы прослеживаемости товаров (НСПТ), ввезенных из-за рубежа.

Создание такой системы предусмотрено соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Согласно закону, перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, и критерии, применяемые при их отборе для включения в этот перечень, утвердит правительство РФ.