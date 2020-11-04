"Справедливость есть": посол Британии отреагировала на освобождение Маркива

Алексей Вольцев

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Посол Великобритании Мелинда Симмонс считает справедливым вынесение Апелляционным судом в Милане оправдательного приговора по делу нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом госпожа посол написала в своем Twitter.

Также она поздравила всех людей, кто причастны к освобождению украинца.

«Приветствую новость об оправдании украинского нацгвардейца Виталия Маркива в Италии. Поздравления всем причастным к этому результату. Справедливость есть и за нее стоит бороться!», — написала посол.

Напомним, вечером во вторник о том, что нацгвардеец Маркив вышел из итальянской тюрьмы, сообщили омбудсмен Людмила Денисова и Министр внутренних дел Арсен Аваков. Также они уточнили, что Виталий возвращается на Родину.

Позже пресс-служба МВД анонсировала встречу Маркива на аэродроме Нацгвардии в среду, 4 ноября, в 14:00.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Владимир Зеленский назвал решение апелляционного суда Милана в деле нацгвардейца Маркива «победой справедливости». Он отметил, что новость об этом придает украинцам сил и веры в успех дальнейшей борьбы за каждого гражданина Украины, незаконно остающихся в плену или в тюрьме. Президент поблагодарил всех, кто вернул защитника Украины домой, «кто не просто работал, а реально бился — и за свободу Виталия Маркива, и за победу правды и справедливости».

Фото: mvs.gov.ua