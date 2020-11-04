"Справедливость есть": посол Британии отреагировала на освобождение Маркива
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»
Посол Великобритании Мелинда Симмонс считает справедливым вынесение Апелляционным судом в Милане оправдательного приговора по делу нацгвардейца Виталия Маркива.
Об этом госпожа посол написала в своем Twitter.
Также она поздравила всех людей, кто причастны к освобождению украинца.
«Приветствую новость об оправдании украинского нацгвардейца Виталия Маркива в Италии. Поздравления всем причастным к этому результату. Справедливость есть и за нее стоит бороться!», — написала посол.
Напомним, вечером во вторник о том, что нацгвардеец Маркив вышел из итальянской тюрьмы, сообщили омбудсмен Людмила Денисова и Министр внутренних дел Арсен Аваков. Также они уточнили, что Виталий возвращается на Родину.
Позже пресс-служба МВД анонсировала встречу Маркива на аэродроме Нацгвардии в среду, 4 ноября, в 14:00.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Владимир Зеленский назвал решение апелляционного суда Милана в деле нацгвардейца Маркива «победой справедливости». Он отметил, что новость об этом придает украинцам сил и веры в успех дальнейшей борьбы за каждого гражданина Украины, незаконно остающихся в плену или в тюрьме. Президент поблагодарил всех, кто вернул защитника Украины домой, «кто не просто работал, а реально бился — и за свободу Виталия Маркива, и за победу правды и справедливости».
Фото: mvs.gov.ua65 Сделайте "ФАКТЫ"
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