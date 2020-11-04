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Стало известно, почему Билли Айлиш исполнила песню в "Не время умирать"

Стало известно, почему Билли Айлиш исполнила песню в "Не время умирать"
. Немецкий кинокомпозитор Ханс Циммер в беседе с журналистом из британской версии журнала GQ объяснил, почему выбрал Билли Айлиш исполнительницей главной песни в 25-м фильме бондианы "Не время умирать".

Циммер, который впервые создавал саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде, рассказал, что с песней "No time to die" Билли Айлиш и ее брата Финнеаса О’Коннелла ознакомился случайно, когда прослушивал работы других музыкантов.


"Создатели картины почему-то хотели, чтобы я присоединился к выбору главного трека, – вспоминал Циммер. – В процессе прослушивания музыкантов я наткнулся на маленькую, скудно спродюсированную, но очень личную песню Билли. Я просто сказал: "Вот и все". После чего остальные возмутились: "Но это не совсем правильно. Это не хорошо". Тогда я пояснил: "Нет-нет, вы ошибаетесь, они с Финнеасом еще не смотрели фильм. Они не знают, о чем пишут. Посадите их в самолет и привезите сюда".

Билли Айлиш и ее брат оперативно прибыли в Великобританию и посмотрели шпионский боевик с Дэниелом Крэйгом в главной роли. Уже на следующий день вместе с Циммером они доработали песню, добавив в нее небольшие штрихи: оркестр и партию на гитаре.


По мнению Ханса Циммера, он принял тогда правильное решение, выбрав композицию "No time to die" главной. Композитор считает, что она продолжает традиции бондианы и при этом имеет "свой собственный стиль".

Билли Айлиш выпустила "No time to die" в феврале этого года. В том же месяце она впервые исполнила ее вживую в Лондоне на церемонии BRIT Awards. Песня также возглавила хит-парады UK Singles Chart и Irish Singles Chart.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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