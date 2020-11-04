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Степанов - о COVID-19: Мы дошли до точки невозврата

Степанов - о COVID-19: Мы дошли до точки невозврата
Министр здравоохранения Максим Степанов акцентировал внимание на персональной ответственности каждого за нераспространение коронавирусной болезни COVID-19.

"Я обращаюсь к каждому украинцу - мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критическая не только в Украине... Никто в мире не может самостоятельно решить проблему коронавируса, более того, никто ни за кого не решит эту проблему. Проскочить не удастся, пришло время личной ответственности каждого. Коронавирус распространяется исключительно от одного человека к другому, поэтому каждый из нас несет личную ответственность за распространение коронавирусной болезни. Можно сколько угодно обвинять Минздрав, но... только вы сами можете уберечь себя, только вы можете одеть маску, помыть руки и соблюдать дистанцию, только вы можете в случае возникновения первых симптомов вести себя ответственно, обратиться к врачу, изолироваться, не подвергать опасности других. Победить коронавирус можно только совместными усилиями", - подчеркнул Степанов.

Министр отметил, что сейчас жесткие карантинные ограничения вводят Великобритания, Австрия, Испания, Германия, нагрузки от COVID-19 не выдерживают даже самые мощные медицинские системы европейских стран.
По словам главы Минздрава, легко пройти вторую волну COVID-19 не удастся, поэтому сейчас усилия направлены на то, чтобы пережить его с минимальными потерями.

Степанов поинформировал, что в случае заполненности коек на 100% придется применить протокол медицинской сортировки, когда приоритетным будет оказание медпомощи больным с большими шансами на выздоровление.

По состоянию на 3 ноября в Украине зафиксированы 8 899 новых случаев заболевания COVID-19, в общей сложности коронавирусом заболели 411 093 человека, умерли 7 532, выздоровели 168 868 человек.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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