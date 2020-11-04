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"Табакерка" представила новую версию знаменитого спектакля "Кинастон"

"Табакерка" представила новую версию знаменитого спектакля "Кинастон"
Театр Олега Табакова представила новую версию знаменитого спектакля "Кинастон" в постановке Евгения Писарева, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

В новом "Кинастоне" вместо Максима Матвеева, который уехал жить в Санкт-Петербург, заглавную роль впервые исполнил Юрий Чурсин.

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"Я считаю первого исполнителя роли Кинастона Максима Матвеева своим соавтором в этой работе. Конечно, замена исполнителя главной роли - стресс и риск. Но еще и вызов. Вызов для меня, для театра и для Чурсина. Юрий Чурсин артист острый, колючий, драматичный. Я вижу, что у него есть большое желание эту роль сыграть, и вижу, что ему есть про что играть", - сказал Писарев.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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