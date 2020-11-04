Twitter пометил пост о победе Байдена в Висконсине как сомнительный

Анастасия Иванова

Соцсеть Twitter отметила как потенциально вводящий в заблуждение твит лидера демократов в штате Висконсин Бена Уилкера, который объявил о победе кандидата в президенты США Джо Байдена по итогам голосования в этом штате.

"Байден выиграл больше голосов, чем любой кандидат в президенты в истории Висконсина. Друзья, Джо Байден только что победил в Висконсине", - написал Уилкер.

Twitter пометил это сообщение комментарием, что его содержание спорно и может вводить в заблуждение, так как некоторые голоса еще могут подсчитывать.

Дональда Трампа, где тот утверждал, что у него пытаются украсть выборы.

На момент обработки 97% бюллетеней Байден лидирует в Висконсине с 49,4%, у Трампа - 48,4%.

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