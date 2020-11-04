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Участники UКонгресса обсудят реализацию совместных учебных программ России и Китая

Участники UКонгресса обсудят реализацию совместных учебных программ России и Китая

11 ноября в онлайн-формате состоится UКонгресс, на котором будут обсуждаться ключевые вызовы в международном сотрудничестве университетов мира и российско-китайское партнёрство в сфере образования, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

К участию приглашаются представители учебных заведений, общественных организаций и бизнеса обеих стран.

Они проанализируют возможности наращивания экспорта российского образования в Китай, проблемы и перспективы реализации совместных учебных программ, особенности продвижения российских вузов и научно-исследовательских организаций в китайском сегменте сети Интернет.

Темами для дискуссии станут также системная работа с выпускниками и непрерывное образование.

Рабочие языки мероприятия – русский, китайский, английский (синхронный перевод).

Трансляция будет проходить на сайте UКонгресса.

# Общество
По материалам: edu.ru

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