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Ульяновского министра отстранили от работы после поездки в Ниццу

Ульяновского министра отстранили от работы после поездки в Ниццу

Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин и его жена Мария Шпак провели отпуск во французской Ницце, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Сообщалось, что министр и его супруга отправились во Францию частным бортом. Семенкин признал, что провел отпуск в Европе.

Факт моего отпуска действительно подтверждается. То, что мы вылетали за границу, действительно подтверждается... Стыковочный рейс у нас был в Великобритании, летали мы действительно во Францию. По прилете сдали, как положено, тест на COVID-19, он отрицательный, о чем уведомили Роспотребнадзор.

При этом он подчеркнул, что "чартер не заказывал", а приобретал только места в нем. Как отмечает издание Ulpressa, перелет в одну сторону на бизнес-джете мог обойтись чиновнику в €30-35 тыс. или около 6 млн рублей. Это превышает годовой доход семьи чиновников (супруга Семенкина возглавляет администрацию Чердаклинского района Ульяновской области). Уточняется, что рейс осуществлялся авиакомпанией Éclair Aviation.

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Проверку по факту произошедшего инициировала ульяновская прокуратура. Ведомство даст оценку действиям чиновников на предмет соответствия антикоррупционному законодательству. На время проверки губернатор отстранил от должности Семенкина и его жену.

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По материалам: uposters.ru

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