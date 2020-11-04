Ульяновского министра отстранили от работы после поездки в Ниццу
Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин и его жена Мария Шпак провели отпуск во французской Ницце, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Сообщалось, что министр и его супруга отправились во Францию частным бортом. Семенкин признал, что провел отпуск в Европе.
При этом он подчеркнул, что "чартер не заказывал", а приобретал только места в нем. Как отмечает издание Ulpressa, перелет в одну сторону на бизнес-джете мог обойтись чиновнику в €30-35 тыс. или около 6 млн рублей. Это превышает годовой доход семьи чиновников (супруга Семенкина возглавляет администрацию Чердаклинского района Ульяновской области). Уточняется, что рейс осуществлялся авиакомпанией Éclair Aviation.
Проверку по факту произошедшего инициировала ульяновская прокуратура. Ведомство даст оценку действиям чиновников на предмет соответствия антикоррупционному законодательству. На время проверки губернатор отстранил от должности Семенкина и его жену.