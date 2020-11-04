Ульяновского министра временно отстранили от работы после поездки в Ниццу

Анастасия Иванова

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отстранил от должности министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаила Семенкина на время проведения служебной проверки. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Поводом для проверки стали публикации СМИ о дорогостоящей поездке Семенкина и главы Чердаклинского района Марии Шпак за границу на частном самолете, принадлежащем иностранной компании. Как сообщал портал Ulnovosti.ru, чиновники неделю отдыхали в Ницце, а стоимость полета на каждого в одну сторону могла составить более 30 тысяч евро. Антикоррупционную проверку проводит также областная прокуратура.

В пресс-службе добавили, что Шпак отстранил от должности глава администрации Чердаклинского района.