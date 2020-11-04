Управление репутацией в интернете от агентства Adves
Репутация любой компании – это вполне измеримая величина ценности организации, которая позволяет достичь целей продаж и маркетинга, поддерживать, повышать конкурентоспособность и т.д.
Правильное создание имиджа организации может даже увеличить общую стоимость компании и позволить ей выбирать подходящих (выгодных) партнеров, повышать цены на предлагаемые продукты или накапливать больше активов в виде инвестиций акционеров. Кроме того, компания с положительным имиджем всегда получает лучших специалистов, что значительно повышает результаты эффективности любой выполняемой работы.
Повышайте репутацию в сети с агентством Adves
Агентство Adves предлагает своим клиентам комплексный подход к управлению репутацией на любом этапе её деятельности. Основной механизм формирования имиджа это:
- Управления репутацией в интернете.
- Услуги Serm агентства.
- Удаление негатива в интернет.
- Улучшение онлайн репутации.
Для чего необходимо повышать репутацию?
Повышение репутации любой компании – это существенная, пассивная помощь, которая дает возможность выделить организацию на рынке, наладить диалог с заинтересованными сторонами, а в сложных ситуациях защитить компанию и дать ей больше времени и пространства для решения проблемы.
Репутация окупается, это неоспоримый факт. Подобный способ наработки имиджа может дать свои плоды лишь через определенный промежуток времени. Тем не менее, репутация является надежным способом инвестирования в будущее компании.
Думайте о репутации исключительно в долгосрочной перспективе, а не только с точки зрения продаж на данный момент времени. Имидж любой компании и его приобретение – это сложная, иногда абстрактная задача, с которой справляются далеко не многие менеджеры. Именно поэтому не стоит тратить силы впустую, проще обратиться к настоящим профессионалам – агентство Adves.
Что составляет имидж бренда?
На имидж бренда может влиять все – от названия до логотипа и графических элементов, визуальное восприятие продукта и его схожесть с конкурентной продукцией, веб-сайт и, конечно же, мнение потребителей и пользователей, которые активно делятся своим мнением в сети.
На репутацию и имидж компании, в первую очередь, влияют следующие факторы:
- Сообщения, отзывы, мнения и аннотации в сети интернет.
- Характеристики ценности бренда как «нужного и полезного» продукта.
- Целевая группа, на которую рассчитан продукт или услуга.
- Заинтересованность покупателей в приобретении товара/услуги.
- Привлекательность бренда, товаров и услуг.