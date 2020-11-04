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Управление репутацией в интернете от агентства Adves

Репутация любой компании – это вполне измеримая величина ценности организации, которая позволяет достичь целей продаж и маркетинга, поддерживать, повышать конкурентоспособность и т.д.

Правильное создание имиджа организации может даже увеличить общую стоимость компании и позволить ей выбирать подходящих (выгодных) партнеров, повышать цены на предлагаемые продукты или накапливать больше активов в виде инвестиций акционеров. Кроме того, компания с положительным имиджем всегда получает лучших специалистов, что значительно повышает результаты эффективности любой выполняемой работы.

Повышайте репутацию в сети с агентством Adves

Агентство Adves предлагает своим клиентам комплексный подход к управлению репутацией на любом этапе её деятельности. Основной механизм формирования имиджа это:

  • Управления репутацией в интернете.
  • Услуги Serm агентства.
  • Удаление негатива в интернет.
  • Улучшение онлайн репутации.

Для чего необходимо повышать репутацию?

Повышение репутации любой компании – это существенная, пассивная помощь, которая дает возможность выделить организацию на рынке, наладить диалог с заинтересованными сторонами, а в сложных ситуациях защитить компанию и дать ей больше времени и пространства для решения проблемы.

Репутация окупается, это неоспоримый факт. Подобный способ наработки имиджа может дать свои плоды лишь через определенный промежуток времени. Тем не менее, репутация является надежным способом инвестирования в будущее компании.

Думайте о репутации исключительно в долгосрочной перспективе, а не только с точки зрения продаж на данный момент времени. Имидж любой компании и его приобретение – это сложная, иногда абстрактная задача, с которой справляются далеко не многие менеджеры. Именно поэтому не стоит тратить силы впустую, проще обратиться к настоящим профессионалам – агентство Adves.

Что составляет имидж бренда?

На имидж бренда может влиять все – от названия до логотипа и графических элементов, визуальное восприятие продукта и его схожесть с конкурентной продукцией, веб-сайт и, конечно же, мнение потребителей и пользователей, которые активно делятся своим мнением в сети.

На репутацию и имидж компании, в первую очередь, влияют следующие факторы:

  • Сообщения, отзывы, мнения и аннотации в сети интернет.
  • Характеристики ценности бренда как «нужного и полезного» продукта.
  • Целевая группа, на которую рассчитан продукт или услуга.
  • Заинтересованность покупателей в приобретении товара/услуги.
  • Привлекательность бренда, товаров и услуг.
# Бизнес

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