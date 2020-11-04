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В Челябинске женщина с двумя детьми погибли при пожаре в частном доме

В Челябинске женщина с двумя детьми погибли при пожаре в частном доме
Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и двух детей при пожаре в частном доме в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Возгорание бытового газа произошло в среду в одном из частных домов Металлургического района, в ходе тушения спасатели нашли тела местной жительницы и ее 14-летней дочери. Также в больницу был госпитализирован 7-летний сын погибшей, который вскоре скончался в медучреждении.

# Россия
По материалам: ria.ru

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