В Челябинске женщина с двумя детьми погибли при пожаре в частном доме

Алексей Вольцев

Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и двух детей при пожаре в частном доме в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Возгорание бытового газа произошло в среду в одном из частных домов Металлургического района, в ходе тушения спасатели нашли тела местной жительницы и ее 14-летней дочери. Также в больницу был госпитализирован 7-летний сын погибшей, который вскоре скончался в медучреждении.