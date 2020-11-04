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В детских садах Северной Осетии открываются шахматные студии

В детских садах Северной Осетии открываются шахматные студии

Шахматные студии открылись в детсадах Северной Осетии, сообщает ТАСС.

«Благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в прошлом году 110 школ были оснащены шахматными гостиными. Шахматы очень востребованы среди школьников, помогают развитию логического мышления, и поэтому нами было принято решение внедрять их в более раннем возрасте. Сейчас у нас открылись шахматные студии и в десяти детских садах», – заявила министр образования и науки республики Людмила Башарина.

Она уточнила, что студии открылись как в детсадах Владикавказа, так и районах республики и в перспективе количество таких секций будет увеличиваться, поскольку спрос на занятия очень большой.

С детьми в шахматных гостиных занимаются воспитатели, которые прошли курсы повышения квалификации и преподаватели дополнительного образования.

Министерство образования и науки Северной Осетии с 2018 года реализует проект «Шахматное образование», в рамках которого уроки шахмат поэтапно вводятся в начальных классах.

# Общество
По материалам: edu.ru

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