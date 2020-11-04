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В Госдуме обсудят перспективы отношений России и США после президентских выборов

В Госдуме обсудят перспективы отношений России и США после президентских выборов

Комитет Госдумы по международным делам планирует в ноябре обсудить перспективы отношений России и США после выборов американского президента на круглом столе. Об этом 3 ноября сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

«Антироссийская карта до сих пор успешно разыгрывается во внутренней политике Соединенных Штатов, и кто бы ни был хозяином Белого дома последующие четыре года, её неизбежно будут снова вводить в игру, — написал парламентарий на своей странице в Facebook. — Комитет Госдумы по международным делам планирует проанализировать в контексте перспектив двусторонних отношений ситуацию, сложившуюся после выборов 46-го президента США и в американский Конгресс, на специальном заседании круглого стола в конце ноября».

При этом депутат добавил, что в Госдуме сохраняют «надежду на здравый смысл и здоровый прагматизм» в диалоге двух держав.

Вместе с тем Слуцкий заметил, что итоги президентских выборов пока не подведены, но действующий президент Дональд Трамп уже объявил о своей победе и призвал прекратить подсчет голосов, а его соперник. В то же время демократ Джозеф Байден, «тоже заявлял о полной уверенности в том, что станет следующим хозяином Белого дома».

«Ситуация на самом деле до сих пор малопредсказуема. Интрига на выборах президента США осталась в пяти из шести штатов, где не подсчитаны голоса. Выбор победителя избирательной гонки осложняется досрочным и ставшим в этот раз масштабным голосованием по почте. И окончательное подведение итогов может растянуться», — заключил Слуцкий.

Голосование на всеобщих выборах в США прошло 3 ноября и завершилось в 09:00 среды по московскому времени. В стране, помимо президента и вице-президента, выбирали 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, губернаторов в 11 штатах и двух территориях, а также представителей местных органов власти.

Исход выборов президента в США решается не общим числом проголосовавших за кандидата избирателей, а коллегией выборщиков. Всего их 538, и в разных штатах число отличается в зависимости от численности населения. Если за кандидата проголосуют более 50 процентов жителей штата, все голоса выборщиков переходят ему. Побеждает кандидат, набравший более 270 голосов выборщиков. По данным РИА «Новости» на 14:23 мск, кандидат от демократов Джо Байден набирает 238 голосов выборщиков, его оппонент республиканец Дональд Трамп — 213. Для победы необходимо получить 270 голосов.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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