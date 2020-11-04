В Киеве у гражданина России нашли 5 кг кокаина

Алексей Вольцев

Уроженец России, которого разыскивают за совершение тяжкого преступления, в Украине находился по поддельным документам. Об этом сообщает полиция Киева.Мужчину задержали в Голосеевском районе. У него изъяли 8 пакетиков с кокаином, которые нарушитель прятал в нижнем белье.Во время обыска по месту проживания 42-летнего нелегала полицейские обнаружили еще около 5 кг кокаина, стоимость которого на черном рынке составляет почти 15 млн гривен."Фигурантом оказался гражданин России, который находится в розыске за тяжкое преступление. Кроме этого, он также разыскивался полицией Киева за подделку документов. Во время задержания мужчина показал полицейским документы, которые также имеют признаки подделки", — рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.