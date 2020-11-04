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В Киеве у гражданина России нашли 5 кг кокаина

В Киеве у гражданина России нашли 5 кг кокаина
Уроженец России, которого разыскивают за совершение тяжкого преступления, в Украине находился по поддельным документам. Об этом сообщает полиция Киева.

Мужчину задержали в Голосеевском районе. У него изъяли 8 пакетиков с кокаином, которые нарушитель прятал в нижнем белье.

Во время обыска по месту проживания 42-летнего нелегала полицейские обнаружили еще около 5 кг кокаина, стоимость которого на черном рынке составляет почти 15 млн гривен.
"Фигурантом оказался гражданин России, который находится в розыске за тяжкое преступление. Кроме этого, он также разыскивался полицией Киева за подделку документов. Во время задержания мужчина показал полицейским документы, которые также имеют признаки подделки", — рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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