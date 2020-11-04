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В Костроме появилось 1300 новых мест в системе дополнительного образования

В Костроме появилось 1300 новых мест в системе дополнительного образования

В учреждениях дополнительного образования Костромы открыто 1300 новых мест, сообщает «Московский комсомолец».

Работа ведется в рамках реализации программы «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

«Из федерального и регионального бюджетов на цели дополнительного внешкольного образования было выделено около 8,5 миллиона рублей», – уточняется в информационном релизе.

Деньги были направлены на ремонт помещений и закупку необходимого оборудования.

Новые программы внешкольного образования работают по техническому, естественно-научному, краеведческому, социально-педагогическому и другим направлениям.

На базе центра «Одаренные школьники» созданы 80 мест технической и естественно-научной направленности, а благодаря грантовой поддержке Министерства просвещения был отремонтирован и заново оснащен оборудованием компьютерный класс.

# Общество
По материалам: edu.ru

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