В Махачкале уволили награжденного за борьбу с коронавирусом главврача

Вадим Карасев

Главный врач махачкалинской городской клинической больницы №1 Гаджимурад Малаев отстранен от должности после представления прокуратуры, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.

"Главный врач Городской клинической больницы Хаджимурад Малаев отстранен от занимаемой должности на основании представления [региональной] прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства. Помимо этого у него имелось три выговора, объявленных за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, связанных с отсутствием должного контроля за работой Городской клинической больницы", - говорится в заявлении.

Внутренняя проверка выявила ряд случаев направления пациентов ГКБ на дополнительное лечение в "одну из частных, платных клиник Махачкалы, аффилированную с именем Хаджимурада Малаева".

"Проверка других фактов нарушения законодательства в целях пресечения коррупционной деятельности продолжается", - указали в ведомстве.

Напомним, Малаева наградили медалью "Мы вместе" за вклад в борьбу с коронавирусом, которую учредил президент России Владимир Путин. Его также награждал почетной грамотой глава Дагестана.

Ранее глава департамента Минздрава по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова предостерегла россиян от приема антибиотиков при подтвержденной коронавирусной инфекции. В этом случае лекарства из подобной группы могут только навредить, но их потребление растет.