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В Неваде до 5 ноября приостановили подсчёт голосов на выборах президента США

В Неваде до 5 ноября приостановили подсчёт голосов на выборах президента США

Избирательная комиссия американского штата Невада заявила о приостановке подсчёта голосов на президентских выборах в США до 09:00 (21:00 по московскому времени) 5 ноября. Об этом сообщает RT.

«До 09:00 5 ноября не будет обновления результатов выборов», — сказано в сообщении комиссии в Twittter.

В штате уже подсчитаны все голоса избирателей, проголосовавших на избирательных участках как в основной день, так и досрочно. Также были подсчитаны все бюллетени, которые избиратели отдали по почте до 2 ноября. После перерыва комиссия планирует провести подсчёт голосов избирателей, которые проголосовали по почте и чьи бюллетени были доставлены в комиссию в день голосования или позднее, а также условные бюллетени от лиц, не внесённых в списки избирателей.

Согласно данным CBS, в Неваде подсчитано 86 процентов голосов. СNN утверждает, что в штате с результатом 49,3 процента пока лидирует кандидат от демократов Джо Байден, у действующего президента Дональда Трампа 48,7 процента.

Победа в Неваде гарантирует кандидату шесть голосов выборщиков. Для победы необходимо заручиться поддержкой 270 человек. По предварительным подсчетам телеканала Fox News по состоянию на 18:05 мск, Джозеф Байден может рассчитывать на 238 голосов выборщиков, Дональд Трамп — на 213 голосов.

 
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По материалам: pnp.ru

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