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В Нидерландах усиливают ограничительные меры из-за COVID-19

В Нидерландах усиливают ограничительные меры из-за COVID-19

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о введении новых ограничений, которые направлены на сдерживание пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Dutch News.

Правительство заявило, что жителям страны теперь нельзя будет встречаться в общественных местах группами более двух человек. Зоопарки, кинотеатры, музеи, театры будут закрыты. Если эти меры не принесут результатов, власти не исключают закрытия школ и введения комендантского часа.

С 15 октября в Нидерландах был введён "частичный карантин". Жителей страны обязали носить маски для лица в общественных местах. Рестораны и бары не принимают посетителей - разрешена только продажа "на вынос". Также ограничена возможность приема гостей в домах, а любителям путешествий рекомендовано воздержаться от зарубежных поездок.

Ранее Ruposters писал о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении жестких карантинных мер на фоне того, что число случаев COVID-19 в стране перевалило за миллион. Ограничения продлятся до 2 декабря.

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По материалам: uposters.ru

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