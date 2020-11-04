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В октябре более 250 омских школьников стали участниками проекта «Билет в будущее»

В октябре более 250 омских школьников стали участниками проекта «Билет в будущее»

В октябре более 250 омских школьников стали участниками проекта «Билет в будущее», сообщает информационное агентство «ОМСКРЕГИОН».

«Данная программа как раз нацелена на то, чтобы наши дети приобретали практические навыки. Таким образом, можно уже вполне осознанно к моменту окончания общеобразовательного учреждения подойти к выбору профессии, иметь о профессии практическое представление, а также уметь ориентироваться на рынке труда, что немаловажно», – сообщила главный специалист Министерства образования Омской области Ольга Цветухина.

Всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках нацпроекта «Образование».

Проект поможет школьникам на практике определиться с выбором будущей профессии.

Он состоит из трех этапов: профориентационной диагностики на цифровой платформе, практических мероприятий в различных форматах и выдачи индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории. В рамках проведения профессиональных проб каждый регион страны старается представить те компетенции, которые особенно важны для развития экономики субъекта Федерации.

В этом году в проекте «Билет в будущее» участвуют 78 регионов России. В прошлом году на платформе проекта зарегистрировалось уже около миллиона пользователей.

Оператор проекта – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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