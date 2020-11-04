В Приднестровье отмечают День народного единства вместе с Россией
В Приднестровье сегодня, 4 ноября, вместе с Российской Федерацией отмечают День народного единства. Руководство страны отдало сегодня дань памяти предкам, «объединявшим и оберегавшим свободу народов, проживающих на землях вдоль Днестра», сообщили «Новости Приднестровья».
Президент республики Вадим Красносельский возложил венок к Вечному огню, цветы к могилам защитников, монументам, расположенным на столичном мемориале Славы.
Пресс-служба главы государства отметила, что официальные лица принесли цветы и к подножиям памятников Екатерине Великой и генералиссимусу Суворову в центре Тирасполя.
Участие в торжественном мероприятии приняли представители правительства и Верховного совета, руководители министерств и ведомств, столичной госадминистрации, духовенства и Союза русских общин Приднестровья.
Напомним, в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в 2016 году вторым президентом Евгением Шевчуком была введена уголовная ответственность за «Отрицание положительной роли миротворческой миссии Российской Федерации в Приднестровской Молдавской Республике».
В Приднестровье российский триколор приравнен к госсимволике ПМР. 27 апреля 2017 года третий президент Вадим Красносельский подписал закон «О порядке использования на территории Приднестровской Молдавской Республики Государственного флага Российской Федерации». В соответствии с актом российский флаг является символом избранного народом Приднестровья пути к свободному присоединению к России, выраженного в ходе республиканского референдума 17 сентября 2006 года. Тогда более 97% граждан высказалось за независимость Приднестровья с последующим свободным присоединением к РФ.
Согласно положению документа, одновременно с флагом Приднестровской Молдавской Республики государственный флаг Российской Федерации поднимается на зданиях администрации президента, Верховного совета, правительства и других госучреждений.
Приднестровское законодательство гармонизировано с российским, а приднестровцы, обладающие гражданством РФ, получают российскую пенсию.