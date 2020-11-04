Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Роспотребнадзоре рассказали, когда стабилизируется ситуация с COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, когда стабилизируется ситуация с COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, когда стабилизируется ситуация с COVID-19
Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом можно будет тогда, когда суточные показатели будут находиться примерно на одном уровне в течение 8 дней, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

С 30 октября по 3 ноября число новых случаев коронавирусной инфекции в России держалось на отметке в 18 тысяч (от 18 140 до 18 665). По данным на 4 ноября число новых заражений COVID-19 в стране составило 19 768.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Голоса еще считают. Facebook объяснил отметки на постах Трампа и Байдена
Голоса еще считают. Facebook объяснил отметки на постах Трампа и
День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2020 года
День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2020 года
Мы не откажемся от проведения летней оздоровительной кампании – Сергей Кравцов
Мы не откажемся от проведения летней оздоровительной кампании –
В детских садах Северной Осетии открываются шахматные студии
В детских садах Северной Осетии открываются шахматные студии
В Костроме появилось 1300 новых мест в системе дополнительного образования
В Костроме появилось 1300 новых мест в системе дополнительного
В Роспотребнадзоре рассказали, когда стабилизируется ситуация с COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали, когда стабилизируется ситуация с
МВД опровергает информацию о захвате заложников в Москве
МВД опровергает информацию о захвате заложников в Москве
Американист о выборах в США: "синего цунами" не случилось
Американист о выборах в США: "синего цунами" не случилось
В Махачкале уволили награжденного за борьбу с коронавирусом главврача
В Махачкале уволили награжденного за борьбу с коронавирусом главврача
В мэрии Москвы назвали основные приоритеты бюджета на 2021 год
В мэрии Москвы назвали основные приоритеты бюджета на 2021 год
Алиев ждёт от Армении «компромисса» перед прекращением войны в Карабахе
Алиев ждёт от Армении «компромисса» перед прекращением войны
Битва платьев: Ксения Собчак против Елены Летучей
Битва платьев: Ксения Собчак против Елены Летучей

Топ на сегодня

Президент Армении назвал гарантию безопасности для жителей Карабаха
Президент Армении назвал гарантию безопасности для жителей Карабаха
Burberry запустили благотворительную инициативу, чтобы помогать детям
Burberry запустили благотворительную инициативу, чтобы помогать детям
Президент Додон: Майя Санду будет ходить с протянутой рукой
Президент Додон: Майя Санду будет ходить с протянутой рукой
В горсовете Харькова матерно опровергли смерть Геннадия Кернеса
В горсовете Харькова матерно опровергли смерть Геннадия Кернеса
Люди не могли выбраться из центра: как Австрия пережила страшную ночь после теракта
Люди не могли выбраться из центра: как Австрия пережила страшную ночь

Еще по теме

В Роспотребнадзоре назвали ожидаемое число заболеваний на пике COVID-19
В Польше число выявленных случаев COVID-19 возросло до 22 303
В Японии число случаев COVID-19 превысило 31,3 тысячи
В Мексике за сутки выявили 3593 новых случая COVID-19