В Роспотребнадзоре рассказали, когда стабилизируется ситуация с COVID-19

Лидия Мартынова

Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом можно будет тогда, когда суточные показатели будут находиться примерно на одном уровне в течение 8 дней, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

С 30 октября по 3 ноября число новых случаев коронавирусной инфекции в России держалось на отметке в 18 тысяч (от 18 140 до 18 665). По данным на 4 ноября число новых заражений COVID-19 в стране составило 19 768.