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В России введут ГОСТ по эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях

В России введут ГОСТ по эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях

В России впервые разработан национальный стандарт эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях. ГОСТ утвержден Росстандартом и вступит в действие 1 июня 2021 года.

«ГОСТ «Планирование мероприятий по эвакуации и рассосредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Введен впервые», — указано в документе ведомства.

ГОСТ устанавливает основные положения по разработке документов планирования, содержащих мероприятия по эвакуации населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Он предназначен для работников федеральных органов исполнительной власти, исполнительной власти субъектов РФ и работников организаций, занимающихся планированием мероприятий по подготовке к эвакуации населения в безопасные районы. В стандарте описаны этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, способов эвакуации в зависимости от характера источника ЧС, которым может быть радиоактивное загрязнение или химическое заражение местности, землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение и т. д.

ГОСТ также содержит требования при планировании эвакуационных мероприятий. Так, норма выделяемой жилой площади в безопасном районе составляет 2 кв. м на человека, на 1 тыс. человек необходимо иметь семь банных и 10 койко-мест в больнице.

В документе отмечается, что эвакуация из зон ЧС может осуществляться всеми видами транспорта, в том числе метро и электромобилями.

«При планировании мероприятий охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения следует предусматривать возможность блокирования автомагистралей и коммуникационных пешеходных путей, ведущих в опасные районы, и осуществления жесткого пропускного режима, предусматривающего пресечение проезда в опасный район транспорта и прохода граждан, не занятых в проведении эвакуационных, спасательных и других неотложных мероприятий», — говорится в разработке Росстандарта.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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