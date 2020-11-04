В шорт-лист премии "НОС" попали произведения 10 авторов

Анастасия Иванова

Произведения десяти авторов вошли в шорт-лист литературной премии "НОС", сообщила РИА Новости PR-директор Фонда Михаила Прохорова Елизавета Крохина.

Результаты публичных дебатов литературной премии "НОС" ("Новая словесность"), одного из магистральных проектов Фонда Михаила Прохорова, были объявлены в среду на XIV Красноярской ярмарке книжной культуры (КРЯКК).

"В шорт-лист премии этого года попала Барскова Полина с книгой "Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов", Горбунова Алла и ее "Конец света, моя любовь", Некрасова Евгения с произведением "Сестромам. О тех, кто будет маяться", Терлецкий Виталий и его "Собакистан", Франко Микита "Дни нашей жизни", Гоголев Андрей "Свидетельство", Джафаров Рагим "Сато", Дьячков Алексей "Хани", Бурас Мария "Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участников", Абдуллаев Шамшад "Другой юг", - сказала Крохина.

Премия "НОС" ("Новая словесность") вручается Благотворительным фондом Михаила Прохорова с 2010 года "для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке". Ее первым лауреатом стала Лена Элтанг с романом "Каменные клены".

КРЯКК - это международный проект, призванный объединить издателей, книгораспространителей и культурное сообщество центральных регионов страны и городов Дальнего Востока, Сибири и Урала. В этом году ярмарка проходит с 4 по 5 ноября в режиме онлайн - все события, виртуальные павильоны с выставками, издательствами и книжными новинками доступны на сайте. Главная тема мероприятия – новая этика. Финальные дебаты и награждение победителей пройдут в Москве в начале 2021 года.