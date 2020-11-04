В штабе Байдена заявили о его победе на выборах президента США

Алексей Вольцев

Советник штаба кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена Боб Бауэр на виртуальной пресс-конференции 4 ноября заявил, что демократ побеждает на выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы», — отметил он.

В то же время менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О`Мэлли Диллон подчеркнула, что пока речь идёт о том, что бывший вице-президент «на пути к тому, чтобы победить на этих выборах». «Он будет следующим президентом Соединенных Штатов», — цитирует её ТАСС.

По словам О`Мэлли Диллон, уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что Байден одержал победу в колеблющемся штате Висконсин, который даёт 10 голосов выборщиков. Пока, по подсчётам телеканала Fox News, политик лидирует с 49,6 процента голосов избирателей, тогда как у его оппонента республиканца Дональда Трампа — 48,9 процента.

Кроме того, в штабе Байдена считают, что он победит в штатах Мичиган (16 голосов выборщиков), Невада (шесть) и Пенсильвания (20). Тогда демократу, который уже может рассчитывать на 238 голосов выборщиков, не нужно будет дожидаться окончательных результатов по Пенсильвании.

Как ожидается, Байден уже в среду выступит с обращением к гражданам США.

В то же время демократы отметили, что готовы к попыткам Трампа оспорить итоги через суд. «Мы готовы к любым попыткам республиканцев обратиться в суд, — заявил Боб Бауэр. — Если президент Дональд Трамп попытается доказать в Верховном суде США, что уже поданные бюллетени не должны подсчитываться, то его ждет величайшая неудача, с которой только сталкивался президент».

Голосование на всеобщих выборах в США прошло 3 ноября и завершилось в 09:00 среды по московскому времени. В стране, помимо президента и вице-президента, выбирали 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, губернаторов в 11 штатах и двух территориях, а также представителей местных органов власти.

Исход выборов президента в США решается не общим числом проголосовавших за кандидата избирателей, а коллегией выборщиков. Всего их 538, и в разных штатах число отличается в зависимости от численности населения. Если за кандидата проголосуют более 50 процентов жителей штата, все голоса выборщиков переходят ему. Побеждает кандидат, набравший более 270 голосов выборщиков. По предварительным оценкам Fox News по состоянию на 18:05 мск, Джозеф Байден может рассчитывать на 238 голосов выборщиков, Дональд Трамп — на 213 голосов. Это, тем не менее, не помешало последнему также объявить о своей победе.

Вместе с тем в ряде штатов подсчёт голосов продолжается, он может затянуться до конца недели.