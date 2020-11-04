В УлГПУ им. И.Н. Ульянова начал работу Центр открытого образования на русском языке

Влада Некрасова

В Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова начал функционировать Центр открытого образования на русском языке, сообщает пресс-служба вуза.

«Его создание стало возможным благодаря победе университета в конкурсе на получение субсидий в рамках ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», – уточняется в информационном релизе.

Университет организует обучение для иностранцев по различным тематическим направлениям: русский язык для начинающих, русский язык для общения: курс практической риторики, русский язык в учебно-научной сфере коммуникации. Занятия проводятся бесплатно, длительность каждого курса – 16 часов.

Для слушателей также будет организована серия культурно-просветительских мероприятий на русском языке: дистанционная олимпиада по русскому языку как иностранному, творческая площадка «Читаем русских поэтов», конкурс эссе «История моего имени», исследовательский проект «Край, в котором мы живем», круглый стол в очно-дистанционном формате «Как я изучаю русский язык».

По итогам прохождения курсов или участия в мероприятиях всем обучающимся будут вручены электронные сертификаты и дипломы.

В дальнейшем центр продолжит свою работу на базе университета в качестве структурного подразделения.

Как пояснил ректор УлГПУ Игорь Петрищев, актуальность проекта обусловлена важностью популяризации русского языка в мире. «Эта задача может и должна осуществляться через обучение русскому языку как иностранному, в том числе в Центре открытого образования на русском языке педагогического университета. Активный перевод коммуникации в виртуальное пространство, который сейчас осуществляется, позволяет максимально использовать интернет-каналы для продвижения русской культуры и укрепления позиций русского языка в мировом пространстве, а также для успешной интеграции иностранных учащихся в российское общество и их самореализации», – сказал Игорь Петрищев.