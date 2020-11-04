В Великобритании неизвестный поставил $1,29 миллиона на победу Байдена на выборах президента США

Анастасия Иванова

Неизвестный поставил 1 миллион фунтов стерлингов ($1,29 миллиона) на то, что следующим президентом США станет Джо Байден. Ставку зарегистрировал крупнейший в мире онлайн-букмекер Betfair. Об этом пишет CNN.Издание уточняет, что американским игрокам не разрешается делать легальные ставки на выборы. Но британцы этим запретом не ограничены и количество ставок на выборы в Соединенном Королевстве стремительно растет.Личность игрока, сделавшего ставку 29 октября, неизвестна. Если его прогноз сбудется, то он получит прибыль в размере 540 тысяч фунтов стерлингов ($696 170), а также вернет первоначальную ставку.Специалисты по ставкам оценивают шансы Байдена на победу в 65%, а шансы Трампа — в 35%.Ставка в 1 миллион фунтов стерлингов стала третьей по размеру в истории Betfair после ставки в 1,1 миллиона фунтов стерлингов на теннисиста Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции 2010 года и чуть более 1 миллиона фунтов стерлингов на Флойда Мейвезера-младшего в бою с Конором Макгрегором (2017 год).Все десять крупнейших в истории букмекера ставок оказались выигрышными.По оценкам Betfair, общая сумма ставок на президентские выборы в США на их площадке превысит 400 миллионов фунтов стерлингов, это вдвое больше, чем было поставлено в 2016 году.До этого самой крупной политической ставкой на площадке Betfair была ставка в 555 тысяч фунтов стерлингов, сделанная на победу Трампа в 2016 году. Ее сделали уже после закрытия избирательных участков, но еще до того, как объявили результаты.