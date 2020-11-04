Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Великобритании неизвестный поставил $1,29 миллиона на победу Байдена на выборах президента США

В Великобритании неизвестный поставил $1,29 миллиона на победу Байдена на выборах президента США

В Великобритании неизвестный поставил $1,29 миллиона на победу Байдена на выборах президента США
Неизвестный поставил 1 миллион фунтов стерлингов ($1,29 миллиона) на то, что следующим президентом США станет Джо Байден. Ставку зарегистрировал крупнейший в мире онлайн-букмекер Betfair. Об этом пишет CNN.

Издание уточняет, что американским игрокам не разрешается делать легальные ставки на выборы. Но британцы этим запретом не ограничены и количество ставок на выборы в Соединенном Королевстве стремительно растет.

Личность игрока, сделавшего ставку 29 октября, неизвестна. Если его прогноз сбудется, то он получит прибыль в размере 540 тысяч фунтов стерлингов ($696 170), а также вернет первоначальную ставку.
Специалисты по ставкам оценивают шансы Байдена на победу в 65%, а шансы Трампа — в 35%.

Ставка в 1 миллион фунтов стерлингов стала третьей по размеру в истории Betfair после ставки в 1,1 миллиона фунтов стерлингов на теннисиста Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции 2010 года и чуть более 1 миллиона фунтов стерлингов на Флойда Мейвезера-младшего в бою с Конором Макгрегором (2017 год).

Все десять крупнейших в истории букмекера ставок оказались выигрышными.

По оценкам Betfair, общая сумма ставок на президентские выборы в США на их площадке превысит 400 миллионов фунтов стерлингов, это вдвое больше, чем было поставлено в 2016 году.

До этого самой крупной политической ставкой на площадке Betfair была ставка в 555 тысяч фунтов стерлингов, сделанная на победу Трампа в 2016 году. Ее сделали уже после закрытия избирательных участков, но еще до того, как объявили результаты.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Эксперт: Трамп не признает поражение, пока не посчитают последний голос
Эксперт: Трамп не признает поражение, пока не посчитают последний
Эксперт перечислил "ожидаемые сюрпризы" после выборов в США
Эксперт перечислил "ожидаемые сюрпризы" после выборов в США
Выборы по-грузински: Есть начало, но никогда не бывает конца
Выборы по-грузински: Есть начало, но никогда не бывает конца
Гороскоп на 2021 год: Овен
Гороскоп на 2021 год: Овен
3,3 млн человек заболели коронавирусом за минувшую неделю
3,3 млн человек заболели коронавирусом за минувшую неделю
МПГУ проведет курсы повышения квалификации для сотрудников оздоровительных лагерей
МПГУ проведет курсы повышения квалификации для сотрудников
Кузбасские волонтеры помогут школам в период дистанционного обучения
Кузбасские волонтеры помогут школам в период дистанционного обучения
В Вологодской области проходит научно-методическая декада для педагогов
В Вологодской области проходит научно-методическая декада для
Новак оценил темпы восстановления мировой экономики
Новак оценил темпы восстановления мировой экономики
Мать двоих детей изменяла мужу с 300 любовниками и разводила их на деньги
Мать двоих детей изменяла мужу с 300 любовниками и разводила их на
В МЧС рассказали, какой прибор спасет при пожаре в доме
В МЧС рассказали, какой прибор спасет при пожаре в доме
"На кону судьба страны". Журналист рассказал, как проходят выборы в США
"На кону судьба страны". Журналист рассказал, как проходят выборы в

Топ на сегодня

Президент Армении назвал гарантию безопасности для жителей Карабаха
Президент Армении назвал гарантию безопасности для жителей Карабаха
Нарышкин предрек углубление раскола в американском обществе
Нарышкин предрек углубление раскола в американском обществе
Ветеран "Альфы" связал теракт в Вене с убийством учителя во Франции
Ветеран "Альфы" связал теракт в Вене с убийством учителя во Франции
"Втирались в доверие": продюсер рассказал о заработке Цивина и Дрожжиной
"Втирались в доверие": продюсер рассказал о заработке Цивина и
В Британии появился самый быстрый тест на COVID
В Британии появился самый быстрый тест на COVID

Еще по теме

Криштиану Роналду потерял лидерство в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд Европы
Россиянин поставил на победу Трампа и выиграл 1,5 млн рублей
Суд Великобритании признал Березовского неплатежеспособным
Мутировавшая «чёрная смерть» угрожает человечеству: учёные бьют тревогу, смертельный монстр вырвался на свободу