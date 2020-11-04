В Вологодской области проходит научно-методическая декада для педагогов

Лидия Мартынова

В Вологодской области началась научно-методическая декада «Актуальные вопросы науки и практики в образовательном пространстве региона». Организатор – Вологодский институт развития образования.

Мероприятие проходит в очно-дистанционном формате. В нем принимают участие более 1200 участников. Среди них – представители из Архангельской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Курганской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Ярославской областей, Республики Карелия, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга.

Во время декады участники обсудят реализацию ФГОС в системе общего образования, стратегию развития воспитания, профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, профориентацию школьников, образование детей с ограниченными возможностями здоровья, инновационные практики для педагогов и руководителей.

Для педагогов в рамках тематических мероприятий проходят секционные заседания, круглые столы, мастер-классы, презентации лучших педагогических практик.