Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Вологодской области проходит научно-методическая декада для педагогов

В Вологодской области проходит научно-методическая декада для педагогов

В Вологодской области проходит научно-методическая декада для педагогов

В Вологодской области началась научно-методическая декада «Актуальные вопросы науки и практики в образовательном пространстве региона». Организатор – Вологодский институт развития образования. 

Мероприятие проходит в очно-дистанционном формате. В нем принимают участие более 1200 участников. Среди них – представители из Архангельской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Курганской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Ярославской областей, Республики Карелия, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга. 

Во время декады участники обсудят реализацию ФГОС в системе общего образования, стратегию развития воспитания, профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, профориентацию школьников, образование детей с ограниченными возможностями здоровья, инновационные практики для педагогов и руководителей. 

Для педагогов в рамках тематических мероприятий проходят секционные заседания, круглые столы, мастер-классы, презентации лучших педагогических практик.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

МПГУ проведет курсы повышения квалификации для сотрудников оздоровительных лагерей
МПГУ проведет курсы повышения квалификации для сотрудников
Кузбасские волонтеры помогут школам в период дистанционного обучения
Кузбасские волонтеры помогут школам в период дистанционного обучения
В Вологодской области проходит научно-методическая декада для педагогов
В Вологодской области проходит научно-методическая декада для
Новак оценил темпы восстановления мировой экономики
Новак оценил темпы восстановления мировой экономики
Мать двоих детей изменяла мужу с 300 любовниками и разводила их на деньги
Мать двоих детей изменяла мужу с 300 любовниками и разводила их на
В МЧС рассказали, какой прибор спасет при пожаре в доме
В МЧС рассказали, какой прибор спасет при пожаре в доме
"На кону судьба страны". Журналист рассказал, как проходят выборы в США
"На кону судьба страны". Журналист рассказал, как проходят выборы в
Более 1600 школьников вышли в финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior
Более 1600 школьников вышли в финал Олимпиады Кружкового движения
Участники UКонгресса обсудят реализацию совместных учебных программ России и Китая
Участники UКонгресса обсудят реализацию совместных учебных программ
В октябре более 250 омских школьников стали участниками проекта «Билет в будущее»
В октябре более 250 омских школьников стали участниками проекта
Осень под знаком удачи: 7 дел, которые нужно завершить до декабря 2020 года
Осень под знаком удачи: 7 дел, которые нужно завершить до декабря
Перечислены штаты, где лидирует Трамп
Перечислены штаты, где лидирует Трамп

Топ на сегодня

"Совершили ошибку". Трамп назвал главных неудачников при победе Байдена
"Совершили ошибку". Трамп назвал главных неудачников при победе
Требует осуждения. Зюганов припомнил лидеру ЛДПР спорные высказывания
Требует осуждения. Зюганов припомнил лидеру ЛДПР спорные высказывания
Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в онлайн-церемонии вручения премии Pride of Britain Awards
Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в онлайн-церемонии
Президент Армении назвал гарантию безопасности для жителей Карабаха
Президент Армении назвал гарантию безопасности для жителей Карабаха
Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке
Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке

Еще по теме

В Вологодской области стартовали Единые методические дни
В Ростове реализуется проект «Мобильная электронная школа»
На Камчатке прошел семинар-совещание «Языки народов России в системе общего образования Российской Федерации»
Для преподавателей центра «IT-куб» в Благовещенске проходят образовательные сессии