Выборы по-грузински: Есть начало, но никогда не бывает конца

Влада Некрасова

То, что парламентские выборы в Грузии завершились еще не означает, что они закончились. В Грузии у выборов есть начало, но никогда не бывает конца. Естественно и парламентские выборы, которые прошли 31 октября, не должны были стать исключением. Избирательная жизнь после смерти продолжается. Все дело в том, что если перефразировать великого пролетарского поэта, родившегося в Грузии — у грузинских политиков «особенная гордость — поражение не признают никогда».

И вот уже сразу после выборов оппозиционная партия «Европейская Грузия» заявила, что отказывается входить в парламент и участвовать во втором туре выборов. По словам ее лидера, бывшего спикера парламента при правлении «Единого национального движения» Давида Бакрадзе, выборы не были ни свободными, ни справедливыми, ни демократичными и не отражают волю народа. Он считает, что на выборах работала машина фальсификации с привлечением спецслужб и криминальных структур.

«Выборы с подкупом избирателей и подделкой протоколов нельзя считать справедливыми, поэтому наша оценка абсолютно ясна. Мы все обсудили и приняли единодушное решение — „Европейская Грузия“ отказывается входить в парламент, легитимность которого мы не признаем», — заявил Бакрадзе.

Нужно напомнить, что партия «Европейская Грузия» является осколком «Единого национального движения». Выборы 2012 года показали, что, обладая всей полнотой власти в стране, располагая карательными органами, «ЕНД» потерпело катастрофическое поражение. Чудовищные фальсификации, силовое давление, угрозы, шантаж и прямой подкуп избирателей позволили им собрать всего лишь 40% голосов. Фигура экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стала настолько одиозной, что часть «националов», представляющая интеллектуальную элиту этой партии, из тактических соображений решила дистанцироваться от преступлений Мишико и «ЕНД» и войти в политику с другого берега, но уже с вымытыми руками. Среди них оказались видные функционеры «ЕНД» экс-спикер парламента Давид Бакрадзе, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава и экс-руководитель Совета нацбезопасности Гига Бокерия.

«ЕНД», по сути, нацистская партия, для которой высшим авторитетом является не интеллект, а грубая сила. Именно поэтому и благодаря хорошему финансированию, данная политическая сила набрала 27%, а «Европейская Грузия» не сумела добраться и до 4%, расписавшись в своем полном бессилии.

Аналогичную позицию готова занять и партия «Гирчи» — еще один осколок «ЕНД». Ее лидер Зураб Джапаридзе заявил, что партия откажется от своих мандатов, если так поступят другие оппозиционеры. (нельзя не признать, что отказ оппозиции от депутатских мандатов был бы ее единственным благородным поступком, так как членство подобных субъектов в грузинском парламенте покрывает его несмываемым позором).

Такое же решение приняла и партия «Альянс патриотов Грузии». С «националами» она традиционно находится в непримиримых противоречиях, но и с партией власти общего языка так и не нашла, хотя «националы» и объявляли ее пророссийской и сателлитной партией по отношению к власти. «Националы» врали как всегда, исходя из своих политических задач. А лишний раз надо напомнить, что пророссийских партий сегодня в грузинском политическом спектре не существует.

«Альянс патриотов», высказывая здравую мысль о позиции нейтралитета для Грузии, тем ни менее стоял на позициях восстановления территориальной целостности страны. Контакты с Россией сводились к тому, чтобы по-дружески «добиться» от России отказа от поддержки Абхазии и Южной Осетии, чего остальные грузинские партии не могут добиться враждебной конфронтацией. Ради этого и предпринималась достаточно скандальная поездка в Абхазию с посещением церквей и дарением икон.

То, что подобный курс обречен на провал, было ясно изначально. Практически это была попытка добиться мягкой силой того, чего нельзя сделать грубой. Альянс не нашел и не мог найти понимания ни в России, ни в Абхазии и ни у собственного электората. Эта политическая партия уже на собственном опыте смогла убедиться, что малочисленные фракции по сути дела ничего не решают и их сидение в парламентских креслах всего лишь фасадная функция.

Свою позицию пока не выразила четко наиболее успешная политическая партия — экс-правящее «Единое национальное движение», хотя ее блуждающий за границей лидер продолжает фонтанировать заявлениями. В этот раз он обратился непосредственно к молодежи, рассказав ей, что грузинский народ продался Бидзине Иванишвили всего за 50 лари. Спустя пару секунд он сказал, что народ отказал Иванишвили, но Бидзина ночью переписал протоколы и украл победу.

«Вы хотите жить в свободной стране или больше не хотите, чтобы Грузия была вашей родиной и местом проживания? Если сейчас мы не ответим им на это, если Иванишвили не получит со всей строгости общественной реакцией, Грузия как страна, ваша родина и где еще есть некоторые признаки демократии, прекратит свое существование, и мы окончательно станем презренным политическим придатком низшего класса России. В Гавриловскую ночь вы боролись и показали всему миру достоинство Грузии», — заявил Саакашвили.

Как говорится, маразм крепчал. Комментировать этот бред очень сложно. Мишико уже построил «свободную страну», выведя ее на первое место в мире по количеству заключенных на душу населения. Страну, где молодых людей убивали в ресторанах, на улицах, в тюрьмах только за то, что они были недостаточно почтительны к власти «националов» и партийных функционеров. Оказывается, достоинство Грузии представляла озверевшая от наркотиков и алкоголя беснующаяся толпа, пытавшаяся взять штурмом здание парламента и, покалечившая почти сотню спецназовцев, пытавшихся их сдержать. Если это быдло продемонстрировало достоинство, то что же тогда позор страны? Быть может, жующий свой галстук или убегающий в ужасе от самолета верховный главнокомандующий?

Не может не вызывать удивление один важный факт. Все международные наблюдатели признали, что выборы прошли в нормальной обстановке и сомнений в их легитимности не проявляли. Глава наблюдательно делегации ПАСЕ Тин Кокс обратился к политикам со следующим призывом:

«Мы призываем грузинских политиков и новый парламент собраться как можно скорее и принять меры по улучшению законодательной базы в плане надзора за кампанией. Уверен, что будет сделано все, что необходимо, если на то будет политическая воля».

Чем объяснить тот факт, что оппозиция позволяет себе не считаться с мнением своих хозяев? Думается, это не очень должно заботить посла США в Грузии Келли Дегнан или чиновников Евросоюза. Чем больше оппозиция будет расшатывать власть «Грузинской мечты», тем покладистее будет вновь победившая старая власть. Древнеримский принцип — «Разделяй и властвуй» пока еще сбоев не давал, тем более, что для оппозиции расстаться с надеждой на возвращение во власть равносильно острому психозу.

Смогут ли все оппозиционные партии, объединившись, таким образом полностью сорвать работу нового парламента?

Сегодня «Грузинская мечта» уверяет, что в Конституции заложен механизм, гарантирующий от саботажа работы парламента оппозиционными партиями и заявляет, что никому не позволят повести страну по революционному сценарию. Насколько это заявление исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе будет соответствовать действительности, покажет самое ближайшее будущее.