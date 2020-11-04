Выборы в США: Байден захватил лидерство в важнейших штатах

Анастасия Иванова

Джозеф Байден уверенно лидирует в штате Джорджия (16 выборщиков) по итогам подсчета 3% голосов. Такие предварительные оценки привела телекомпания Fox News.

Также он перехватил лидерство в штате Флорида (29 выборщиков) по итогам подсчета 43% голосов. Официально подсчет голосов еще не завершен. Согласно результатам обработки 43% бюллетеней, у Дональда Трампа 48,1% голосов, у Байдена 51,1%.

Флорида входит в число «колеблющихся» штатов — тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах.

Трамп и Байден в последние недели перед выборами президента уделили ключевое внимание агитации во Флориде, они неоднократно проводили в штате митинги. Победа во Флориде дает кандидату 29 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Это больше, чем в любом другом колеблющемся штате.

На президентских выборах 2016 года во Флориде победил Трамп.

В 2008 и 2012 годах жители штате поддержали на президентских выборах кандидата от демократов Барака Обаму.