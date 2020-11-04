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Западные экономисты рассказали, почему выгодно вкладывать в рубль

Западные экономисты рассказали, почему выгодно вкладывать в рубль
Финансовые и банковские эксперты рассказали Bloomberg о привлекательности рубля.

По мнению специалистов, российская валюта может стать недорогим инструментом хеджирования — защиты инвестиций на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Сотрудник PGIM Fixed Income Мариуш Банасиак, под управлением которой находятся активы на 920 миллиардов долларов, объясняет выбор рубля тем, что, по его мнению, Россия будет главным бенефициаром победы действующего главы США.


Джо Байден предпримет жесткие меры в отношении России. Однако, как отмечает управляющий Amundi Asset Management Ерлан Сыздыков, рубль недооценен как минимум на десять процентов.

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# Экономика
По материалам: ria.ru

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