100 примеров сексуальных женских имён с обозначением

Лидия Мартынова

У каждого имени есть свое значение. Кто-то верит в то, чтооно может наложить отпечаток на судьбу человека, возможно в этом есть доляправды. Как бы то ни было, всегда интересно узнать, что же значит то или иноеимя. Ниже собраны популярные женские имена с красивым и сексуальнымопределением. 100сексуальных женских имёнАда — благородство;Амелия — трудолюбивая;Анджела — посланница Богов;Ариэль — божественная львица;Аврора — рассвет;Блэр — зелёная долина;Блэйк — ночная тьма;Брук — живущая у ручья;Келли — самая привлекательная;Кэнди — чистота;Карина — милейшая;Шарлиз — свободная женщина;Хлоя — нежное соцветие;Дана — только Бог ей судья;Элина — луч света;Элиза — неземное наслаждение;Элла — прекрасная фея;Эмма — целая вселенная;Фелисити — счастье;Флора — цветок;Франческа — француженка;Габриэль — ее сила в Боге;Джиа — лучший подарок Богов;Джинжер — целомудренная;Грэйс — дарование Богов;Хэзер — вечнозелёное цветущее растение;Ида — трудящаяся;Инесса — девственно-чистая;Изабель — Господь — ее проклятье;Иви — верность;Джейд — декоративный камушек;Жасмин — прекрасное растение;Дженна — белая тень;Джесси— узренная Богами;Джульетта — навсегда юная;Кайла — способная открыть любой замок:Кира — темна, как ночь;Кимберли — древо королевского леса;Кристен — последовательница Иисуса;Кайли — грациозная;Лейла — рождённая в ночи:Лара — доброжелательная:Лаура — сбежавшая из древнего города;Лейтон — сад пряных трав;Лена — заманчивая;Лилиана — белая лилия;Лили — чистота;Лола — печаль;Мейси — опасное оружие;Медди — башня;Марго — жемчужина;Мейси — дитя света;Мелани — тьма;Молли — горечь;Морган — морская владычица;Мелоди — музыкальная симфония;Нала — всеми любимая;Наоми — неземное наслаждение;Нэнси — грация;Нора — откровенная;Октавия — рождённая восьмого числа;Оливия — эльфийская армия;Пейдж — молодая прислужница;Пандора — дарование;Пенни — цветок;Фиби — сияющий луч;Пайпер — та, которая играет на трубе;Рая — живущая на небесах;Регина — королева;Рената — рождённая вновь;Розмари — роса на море;Саманта — слушательница;Сара — принцесса;Саша — защитница всего человечества;Скарлетт — красна, как солнце на закате;Селена — луна;Серена — спокойная:Софья — одарённая;Стелла — звезда;Табита — красота;Тори — триумфальная;Ума — блеск;Ванесса — бабочка;Вероника — честная;Зара — семя;Зоуи — жизнь;Венди — святая;Вирджиния — девственная;Урсула — маленький медвежонок;Трикси — счастливая;Тесса — жница;Серафима — огненная фурия;Руби — драгоценное украшение;Рамона — защитница;Джун — молодость;Джинжер — целомудренная;Флер — диковинный цветок;Деля — влюбчивая.