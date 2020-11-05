50 русских фильмов о сексе – про это без цензуры!

Анастасия Иванова

Российское кино уже в начале 90-х перешло на следующийуровень откровенности. В советские времена голый женский силуэт вызывал легкийшок и неподдельный интерес мужской аудитории. И только в конце прошлого векаслучилась кино-революция, режиссеры отбросили рамки и выплеснули на экранмаксимум секса. В доказательство эротическая подборка из 50 русских кинолент,которая покажет степень откровенности отечественного кинематографа.50 взрослых отечественных картинЛюбовницы (2019,Россия)