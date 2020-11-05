6 способов укрепить духовную связь с теми, кого вы любите

Вадим Карасев

Любовь творит чудеса, но порой между влюбленными или родственниками появляется прохлада и ощущается недостаток духовной связи. Эксперты рассказали о том, как укрепить эту связь.

В любви, как и в других сферах жизни, полезным является закон притяжения. Постарайтесь поверить в то, что вы можете стать близки с любым человеком. Для этого вам нужно лишь немного терпения. Следуйте рекомендациям, описанным далее.

Избавьтесь от иллюзий

В любви очень важно принимать человека таким, какой он есть. Если этого не делать, то никакого смысла в любовных отношениях нет. То же самое касается и наших родственников. До тех пор, пока вы не примете их недостатки и сильные стороны, вы так и останетесь духовно отстраненными друг от друга.

Не нужно ждать, что любимый человек будет плясать под вашу дудку. Все мы свободные люди. Никто из нас не обязан соответствовать ожиданиям друг друга.

Перестаньте обижаться

Нужно не просто перестать говорить об обидах второй половинке или родственнику, а очиститься от них полностью. До тех пор, пока в душе человека есть хотя бы толика негатива, он не сможет стать духовно ближе к тому, кого любит.

Чтобы не зацикливаться на плохом прошлом, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют пользоваться специальными практиками и талисманами, помогающими прощать себя и других. Это очень важный элемент счастья и духовной близости с человеком, ведь вся суть любви состоит в прощении и принятии.

Научитесь решать конфликты мирно

Есть много вспыльчивых и крайне эмоциональных людей, но это не значит, что невозможно стать спокойнее и дипломатичнее. Избавиться от беспокойства и повысить настроение вам помогут пять полезных техник. Каждому из нас по силам управление своим настроением.

Даже когда в любовных или родственных отношениях только кто-то один стремится в поиску компромиссов, это уже большая победа и отличный задел на будущее.

Устраивайте совместные дела

Невозможно стать ближе духовно, если постоянно жить только своими нуждами и задачами. Нужно найти точку соприкосновения и как можно чаще бывать рядом с любимыми людьми, делать что-то вместе, оказывать помощь в их делах.

Очень хорошо связывают людей длительные поездки и путешествия, совместный отдых, решение сложных проблем. Это очень важно, поскольку в таких ситуациях проявляется вся наша любовь. Мы открываемся на сто процентов и становимся открытой книгой.

Научитесь любить себя

С этого чаще всего стоит начинать путь в любви. Если вы не чувствуете взаимности от родственников или второй половинки, возможно, у вас есть какие-то проблемы с самооценкой. Как только вы сможете их побороть, ситуация резко изменится в лучшую сторону.

Многим не понятно, что такое любовь к себе, но ничего сложного тут нет. Это возможность принять свои собственные врожденные недостатки, которые изменить нельзя. Также это желание побороть свои недостатки, которые поддаются коррекции. Научитесь любить и принимать свое тело, а также совершенствовать душу. Начните медитировать, чтобы заглянуть внутрь себя и понять, чего вам на самом деле хочется.

Делитесь переживаниями

Люди, которые умеют делиться с окружающими своими переживаниями, всегда будут любимы. Умение обнажить свою душу — это великий дар, который нельзя зарывать глубоко. Даже самый черствый человек по достоинству оценит ваше признание в чем-то тайном и важном.