Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Абромавичус получил назначение в Ощадбанке

Абромавичус получил назначение в Ощадбанке
Кабинет министров назначил бывшего главу концерна Укроборонпром Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка. Об этом в среду, 4 ноября, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале, опубликовав соответствующий проект распоряжения правительства.

Согласно документу, Абромавичус назначен членом набсовета Ощадбанка как представитель государства от президента Украины.

Также этим документом прекращаются полномочия члена набсовета Ощадбанка Юрия Храмова.
Как известно, набсовет Ощадбанка состоит из девяти членов. Шесть членов являются независимыми, три члена – представители государства пропорционально от президента, Кабмина и Верховной Рады.

Напомним, 6 октября президент Владимир Зеленский издал указ об увольнении Айвараса Абрамовичуса с должности главы Укроборонпрома и назначении вместо него Игоря Фоменко.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Американские социальные сети преследуют сомневающихся в предварительных итогах выборов
Американские социальные сети преследуют сомневающихся в
Бекмамбетов возглавит жюри Московского еврейского кинофестиваля
Бекмамбетов возглавит жюри Московского еврейского кинофестиваля
Количество погибших от коронавируса в Москве превысило 7 100 человек
Количество погибших от коронавируса в Москве превысило 7 100 человек
СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
Что такое слабый гороскоп и как его можно усилить
Что такое слабый гороскоп и как его можно усилить
Армия обороны Карабаха: На подступах к Шуши ликвидированы группы противника
Армия обороны Карабаха: На подступах к Шуши ликвидированы группы
Лавров и Маас призвали Ереван и Баку выполнять договоренности по Карабаху
Лавров и Маас призвали Ереван и Баку выполнять договоренности по
Астероид с орбиты Марса оказался по химическому составу очень похож на Луну
Астероид с орбиты Марса оказался по химическому составу очень похож
Иски от Трампа и лидерство Байдена: как проходит подсчет голосов на выборах в США
Иски от Трампа и лидерство Байдена: как проходит подсчет голосов на
Рубль перешёл в наступление: евро упал ниже 91, доллар — 77
Рубль перешёл в наступление: евро упал ниже 91, доллар — 77
Пафосный пост ЗЕ про карателя Маркива вызвал у украинцев злой хохот
Пафосный пост ЗЕ про карателя Маркива вызвал у украинцев злой хохот

Топ на сегодня

Эксперт оценил, как итоги выборов в США повлияют на курс рубля
Эксперт оценил, как итоги выборов в США повлияют на курс рубля
Как выбрать адвоката по экономическим преступлениям и уголовным делам о ДТП
Как выбрать адвоката по экономическим преступлениям и уголовным делам
В 2021 году завершатся тесты парашютов для миссии России и Европы на Марс
В 2021 году завершатся тесты парашютов для миссии России и Европы на
В Новгороде в ДТП с автобусом погибли два человека
В Новгороде в ДТП с автобусом погибли два человека
Эксперт спрогнозировал политику Байдена в отношении Китая в случае победы
Эксперт спрогнозировал политику Байдена в отношении Китая в случае

Еще по теме

Зеленский ввел Абромавичуса в состав набсовета "Укроборопрома"
Пашинский выведен из набсовета «Укроборонпрома»
Порошенко вывел Пашинского из набсовета «Укроборонпром»
В Ощадбанке рассказали, куда перевели «деньги Януковича»