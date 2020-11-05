Абромавичус получил назначение в Ощадбанке

Алексей Вольцев

Кабинет министров назначил бывшего главу концерна Укроборонпром Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка. Об этом в среду, 4 ноября, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале, опубликовав соответствующий проект распоряжения правительства.Согласно документу, Абромавичус назначен членом набсовета Ощадбанка как представитель государства от президента Украины.Также этим документом прекращаются полномочия члена набсовета Ощадбанка Юрия Храмова.Как известно, набсовет Ощадбанка состоит из девяти членов. Шесть членов являются независимыми, три члена – представители государства пропорционально от президента, Кабмина и Верховной Рады.Напомним, 6 октября президент Владимир Зеленский издал указ об увольнении Айвараса Абрамовичуса с должности главы Укроборонпрома и назначении вместо него Игоря Фоменко.