Адель, Ребел Уилсон, Келли Осборн и другие звезды, которые похудели на десятки килограммов

Вадим Карасев

Адель, Ребел Уилсон, Баста Раймс, Келли Осборн — за последние несколько месяцев эти звезды продемонстрировали феноменальные результаты похудения. Большинство из них сделали это не чтобы соответствовать мнимым стандартам красоты, а ради здоровья. Лишний вес порой влияет на самочувствие, а похудение не противоречит идеям бодипозитива. Уверены, что лозунг "Мое тело — мое дело" еще никогда не был так актуален! Вспоминаем впечатляющие трансформации знаменитостей, которые благодаря силе воли, правильному питанию, а порой и усилиям врачей сбросили 10, 20 и даже 60 килограммов.

Примечание редакции

Мы выступаем против навязанных стандартов красоты и считаем, что цифра на весах никоим образом не влияет на привлекательность. Что касается медицинских процедур, о которых говорится в статье (бандажирование и резекция желудка), то они могут быть назначены исключительно врачами и после полного обследования организма.

Адель (–60 кг)

Через четыре месяца после того, как певица сообщила, что сбросила 45 килограммов, она продемонстрировала еще более стройную фигуру.Основываясь на доступных фотографиях, я могу предположить, что с 2008 года по настоящее время Адель, похоже, потеряла примерно 60 килограммов. В январе 2020 года Адель призналась, что похудела на 45 килограммов, но за какие сроки, неизвестно. Я считаю, что за последние четыре месяца она похудела еще на 15 килограммов, — сказала диетолог Хизер Штрул.





Певица призналась, что изменить образ жизни ее сподвигнул семилетний сын Анджело. У звезды ухудшилось самочувствие, и она поняла, что надо что-то менять, вот и решила оставаться здоровой ради сына. Она сократила употребление алкоголя, сократила потребление сахара, бросила курить и села на сиртфуд-диету.

Она тренируется, но 90% ее похудения — это диета, которая помогает сбросить вес. Особенно напряженной была первая неделя, когда надо пить зеленые соки и потреблять только 1 000 калорий в сутки. Сейчас она выглядит не худой, а великолепной! — рассказывает бывший тренер Адель Камила Гудис.





Адель тренируется три раза в неделю. Каждое занятие длится около часа и включает кардио, круговые тренировки и пилатес.









Эд Ширан (–22 кг)

После набора веса во время турне и многих лет курения исполнитель хита Shape of You похудел на 22 кг. В интервью для подкаста Behind the Medal, выпущенного 20 декабря 2019 года, британский певец рассказал, что бросил курить за три года до этого и решил "прочистить легкие".





Он бегает по утрам по 45 минут, потом идет плавать или делает серию приседаний. Певец также изменил свой рацион. Раньше после поздних концертов он съедал двойную порцию куриных крылышек и картошки фри, включал "Симпсонов" и выпивал пару бутылок вина.





Моя проблема была в том, что я ходил в паб, где мог съесть пюре, пирог, пудинг, а пил пиво и ел сосиски. После чего я не тренировался. Меня не было в первых трех или четырех видео. Я был примерно того же возраста, что парни из One Direction и Джастин Бибер. У них и у Джастина Бибера были кубики пресса, а я размышлял, должен ли выглядеть так же, — вспоминал он.

Эд отказался от жареной пищи и алкоголя, стал регулярно ездить на велосипеде и сейчас думает о том, чтобы пробежать марафон. Он также отметил, что большую поддержку при переходе на здоровый образ жизни ему оказала жена Черри Сиборн.

Мисси Эллиотт (–32 кг)

Эллиотт в мае 2018 года восхитила своих поклонников, опубликовав фотографию, на которой предстала буквально в новом теле.

С гордостью могу сказать, что прошло 4 месяца, во время которых я пила только воду, никаких соков или газированных напитков, а также исключила хлеб, и Господь знает, что это было самым трудным для меня! — написала звезда.





Исполнительница хита Work It сейчас выглядит фантастически, она сказала, что ее новая диета помогла ее коже сиять и заставила ее чувствовать себя полной жизненных сил. Певица посещала спортзал по четыре раза в день, а все оставшееся свободное время занималась музыкой и работой в студии.





Джона Хилл (–50 кг)

Впервые Хилл рассказал о похудении в 2011 году, тогда он решил взяться за себя ради здоровья. Он обратился к диетологу и тренеру, и с тех пор сбросил в общей сложности около 50 килограммов! Все благодаря диете и полному отказу от алкоголя. Тогда актер шутил, что пошел на это ради своей девушки Камиллы, с которой он был вместе три года, так как ей перестало хватать места на кровати. Тогда на Met Gala в 2018 году он наконец надел обтягивающий костюм и поразил всех потрясающим результатом.





Актер приучил себя вести пищевой дневник. В течение дня он записывает, что ест, а потом отправляет этот список диетологу. Хилл признался, что однажды перепутал номер и отправил СМС "Омлет, куриный салат и йогурт" рэперу Дрейку.





Мама Джун Шеннон (–136 кг)

Джун Шеннон, также известная как Мама Джун, рассказала о похудении на 136 килограммов в реалити-шоу WE TV Mama June: From Not to Hot. В мае 2016 года при весе 230 килограммов телеведущая сделала бандажирование желудка, а после хирурги убрали лишнюю кожу в ходе абдоминопластики. Сегодня она продолжает поддерживать форму, занимаясь с тренером 2—3 раза в неделю, а также не ест фастфуд и калорийную пищу.





Многие думают, что после операции можно расслабиться, и вес будет уходить самостоятельно. Однако это мнение ошибочно. До конца жизни я должна поддерживать себя в форме с помощью диеты и физических упражнений, — призналась Мама Джун в интервью американскому порталу Entertainment Tonight.





Келли Осборн (–40 кг)

Можно сказать, что Келли Осборн ведет борьбу с ненавистными килограммами всю сознательную жизнь. Она перепробовала различные жесткие диеты, но каждый раз срывалась и возвращалась к любимому фастфуду.

Я получила больше хейта за то, что была толстой, чем за то, что я была наркоманкой,— сказала Осборн, которая трижды лечилась от наркозависимости.





Чтобы сбросить 40 килограммов, звезда сменила образ жизни — стала регулярно заниматься спортом (она посещает тренажерный зал 5—6 раз в неделю) и исключила из рациона алкоголь, фастфуд, мучное и сладкое.

Я действительно горжусь тем, что смотрю в зеркало и не ненавижу все, что вижу. Я больше не сравниваю себя с другими девушками, — призналась певица.





Келли говорит, что наконец-то чувствует себя счастливой и уверенной в себе. Также она не скрывает, что сделала резекцию желудка, и называет это лучшим решением в своей жизни. А еще Осборн занялась своим психологическим здоровьем, потому что, по ее словам, невозможно добиться видимых результатов, если не чувствуешь себя счастливой.

Ребел Уилсон (–20 кг)

Какую работу над собой проделала австралийская актриса Ребел Уилсон! Звезда исключила из рациона фастфуд, заменив его полезными перекусами. Кроме того, Уилсон перестала считать калории и сосредоточилась на потреблении достаточного количества клетчатки, поскольку она предотвращает тягу к сладкому. Звезда придерживается диеты по методу Майера — ограничила потребление молочных продуктов, содержащих глютен и сахар.





Не обошлось, конечно же, без спорта. Актриса занималась с персональным тренером Джоно Кастано Асеро шесть дней в неделю. Она выполняла интервальные и силовые тренировки, а также различные упражнения с утяжелителями, инвентарем для кроссфита и гантелями. Кроме того, даже в дни отдыха актриса обязательно проходит не менее 10 тысяч шагов.





Лолита Милявская (–20 кг)

Недавно певица поделилась секретом похудения в соцсетях. Лолита призналась, что в последние годы плохо себя чувствовала и располнела из-за дискомфорта, который испытывала в отношениях, поэтому она обратилась за помощью к медикам.





После развода звезда занялась фигурой и здоровьем: записалась на прием к эндокринологу, сдала анализы, привела в порядок гормоны, села на диету и отказалась от жирной пищи. В результате Милявской удалось избавиться от нескольких десятков килограммов. После похудения звезде даже стало как раз пальто Versace, подаренное ей 20 лет назад Александром Цекало.





Некоторые поклонники были так поражены резким преображением звезды, что решили, что Лолита сделала операцию по уменьшению объемов желудка. Однако сама Милявская эти слухи опровергает. Я верю классической медицине и следую ее предписаниям. И поэтому я еще боец, — высказалась звезда.





Настя Ивлеева (–10 кг)

В июле этого года Настя Ивлеева заразилась коронавирусом. На карантине ведущая "Орла и решки" вела малоподвижный образ жизни и, по собственному признанию, ела все подряд. Однако после выздоровления Настя решила взять себя в руки и заняться телом. На жестких диетах она не сидела, а старалась не есть за четыре часа до сна.





У меня потом выработался режим, мне было легко, и в шесть-семь вечера у меня был рот на замке. Максимум воду пила. Не пила чаи, лимонады, газировки — чистая вода, — поделилась подробностями телеведущая.





Также Ивлеева отказалась от спиртных напитков.

Грубо говоря, ночью происходило это полезное голодание. Пока мы спим, идет обмен веществ и сжигает наши калории. Но только если спим хорошо: сон очень важен. Если вы спите четыре часа или меньше, то, скорее всего, с вашим организмом ничего не произойдет, кроме того что вас зальет водой. Если вы спите хотя бы по семь часов, то все будет чики-пуки, — разоткровенничалась Настя в социальных сетях.

Каждое утро Настя вставала на весы. Цифры начали ее радовать, и тогда она еще пристальнее стала контролировать питание, чтобы добиться большего. Спустя некоторое время пришло ощущение легкости, которое терять уже не захотелось. По мнению звезды, такой образ жизни подходит всем, а процесс похудения мотивирует употреблять в пищу более полезные продукты.

Настя Каменских (–20 кг)

В начале лета звезда призналась: с помощью диеты и спорта она сбросила практически 20 килограммов. Певица призналась, что занималась всего по 15 минут в день, зато регулярно. Она уверена, что даже несложные нагрузки с утра натощак очень эффективны.





Так быстрее сжигаются калории, снижается аппетит на весь день и быстрее пробуждается мозг! Главное — не давайте себе слишком большие нагрузки и всегда делайте разминку, — рассказала Настя.

Исполнительница также посоветовала делать планку на локтях, она выполняет ее в три подхода по 30 секунд. Каменских делает отжимания с широким разведением плеч — два подхода по 10—15 раз и приседает у стены — 2 подхода по 5 раз.





Питание Настя тоже пересмотрела. Она снизила калорийность пищи. На обед ест отварную курицу или курицу гриль, в качестве гарнира — листья салата. Самый главный секрет — пятиразовое питание. Это лучшее, что может быть. Если ты стабильно даешь организму все необходимое, то не поправишься, — считает звезда.





Певица полностью отказалась от сладкого, но иногда позволяет себе кусочек чизкейка, а еще раз в неделю устраивает себе разгрузочный день. Отваривает 6 яиц и чистит 3 грейпфрута. Утром съедаем два отварных белка, а через 2 часа — грейпфрут. Потом опять через 2 часа два белка и опять грейпфрут, потом опять два белка и грейпфрут. И, конечно, не забываем про водный баланс. Кофе или чай пить нельзя. Результаты просто поразительные, — уверяет Каменских.

Баста Раймс (–44 кг)

Исполнитель хита Touch It объявил о своем резком похудении в октябре 2020 года. Сколько именно килограммов сбросил рэпер, неизвестно, но преображение действительно феноменальное.

Никогда не сдавайся! Жизнь начинается прямо сейчас! Я бы никогда не выпустил альбом и не был бы в лучшей форме в своей жизни. Я слишком себя уважаю и слишком уважаю вас. Я здесь только для того, чтобы вдохновлять!

— написал он, поделившись фото до и после трансформации.





Рэпер признался, что это результат работы опытной команды. Баста занимался под руководством фитнес-тренера Виктора Муньоса, а также бодибилдеров Декстера Джексона, Виктора Мартинеса и Кая Грина. Он рассказал, что путь к телу мечты был долгим, но результат стоил того.





Рэпер регулярно публикует свои тренировки в микроблоге, рассказывает о похудении и показывает, как занимается фитнесом со своими знаменитыми друзьями.