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Академия Минпросвещения России запускает цикл образовательных мероприятий

Академия Минпросвещения России запускает цикл образовательных мероприятий

Академия Минпросвещения России проводит еженедельный вебинар «Учительская Академии».  Каждый четверг в 16:00 по московскому времени ведущие специалисты Академии и эксперты ГИА рассказывают о том, какие новые возможности предоставляет учителям дистанционное обучение и как проводить уроки с применением цифровых технологий. Во время обучения учителя получают ответы на самые актуальные вопросы о новых способах организации уроков и восполнении пробелов, построении эффективного взаимодействия с учениками и родителями, рациональном использовании в своей работе разнообразных ресурсов. 

Академией также организованы дискуссионные клубы в онлайн-формате, предоставляющие возможность работникам сферы образования обсудить новые идеи в кругу экспертов, а также получить обратную связь по реализуемым проектам. Очередное заседание «Дискуссионного клуба Академии» состоится 11 ноября 2020 года и будет посвящено теме «Эффективность работы учителя».

Также с 2 ноября по 11 декабря 2020 года пройдет программа повышения квалификации педагогических работников «Дистанционное (электронное) обучение в общеобразовательной организации». Данный курс направлен на совершенствование профессиональных компетенций в области дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Во время прохождения программы слушатели разберут следующие темы: 

– дистанционное обучение в системе образования Российской Федерации;

– технологии организации дистанционного (электронного) обучения в образовательной организации;

– мастерство педагога в реализации дистанционных (электронных) технологий на уроке.

Вместе с этим с 11 ноября 2020 года по 28 февраля 2021 стартует онлайн-программа повышения квалификации «Навыки будущего для учителя настоящего». Данный курс направлен на совершенствование надпрофессиональных компетенций учителей. Обучение пройдет в формате вебинар-интервью, что позволит спикерам и слушателям курса вместе поразмышлять о феномене будущего, образе и навыках будущего, особенностях обучения в цифровую эпоху, а также профессиональном профиле учителя, актуальном для обучения современного ученика. 

Некоторые темы программы и авторы (спикеры) вебинаров:

– «Профессиональный профиль учителя будущего», Рачевский Ефим Лазаревич, директор школы № 548 «Царицыно», народный учитель России;

– «Феномен будущего», Реморенко Игорь Михайлович, ректор МГПУ, доктор педагогических наук, почетный работник общего образования РФ;

– «Медиаграмотность», Пахомов Владимир Маркович, научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, главный редактор портала «Грамота.ру», член Экспертного совета Тотального диктанта,  кандидат филологических наук;

– «Обучение в цифровую эпоху», Черниговская Татьяна Владимировна, российский ученый в области нейронауки и психолингвистики, а также теории сознания, профессор, доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент РАО, заслуженный деятель высшего образования РФ и заслуженный деятель науки РФ; 

– «Креативное мышление – основной навык XXI века», Динаев Алихан Мавладиевич, учитель обществознания и права, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018», народный учитель Чеченской Республики.

Участие в программах бесплатное.

# Общество
По материалам: edu.ru

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