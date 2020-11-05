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Актриса Мария Чупринская рассказала о съемках «Китобоя»

Актриса Мария Чупринская рассказала о съемках «Китобоя»

Актриса Мария Чупринская, сыгравшая в дебютном фильме сценариста и режиссера Филиппа Юрьева "Китобой", рассказала о съемках и поделилась своим отношением к откровенным сценам, которые присутствуют в картине. Актриса побеседовала с корреспондентами информационно-аналитического журнала "Слово и Дело".
 
Фильм "Китобой" высоко оценили на Венецианском кинофестивале и "Кинотавре" — специалисты отметили не только режиссерскую работу и сценарий, но и актерскую игру. Актриса Мария Чупринская, засветившаяся в фильме в роли "Гостьи", рассказала о некоторых аспектах съемочного процесса.
 
Чупринская отметила, что соглашаясь на роль в дебютном фильме Юрьева, она не очень представляла, на что конкретно подписывается. "Моя роль не было подробно прописана в сценарии, поэтому я не очень представляла, что именно меня ждет. Но когда Филипп позвал меня на Чукотку, я легко согласилась", — рассказывает актриса.
 
Говоря о своем отношении к откровенной сцене, присутствующей в фильме, Мария Чупринская сказала, что это обстоятельство не вызвало у нее никаких сомнений. "Я уже давно приняла свою телесность и не отношусь к телу как к чему-то грязному и стыдному. Мое тело прекрасно и с возрастом делается только лучше — я родила второго ребенка и считаю, что тело дважды матери не стоит прятать. Кино — это искусство, а искусство — оно же о красоте. "Китобой" — проект талантливого человека, поэтому я согласилась участвовать в нем", — заявила Чупринская.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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