Актриса Мария Чупринская рассказала о съемках «Китобоя»

Лидия Мартынова

Фильм "Китобой" высоко оценили на Венецианском кинофестивале и "Кинотавре" — специалисты отметили не только режиссерскую работу и сценарий, но и актерскую игру. Актриса Мария Чупринская, засветившаяся в фильме в роли "Гостьи", рассказала о некоторых аспектах съемочного процесса.Чупринская отметила, что соглашаясь на роль в дебютном фильме Юрьева, она не очень представляла, на что конкретно подписывается. "Моя роль не было подробно прописана в сценарии, поэтому я не очень представляла, что именно меня ждет. Но когда Филипп позвал меня на Чукотку, я легко согласилась", — рассказывает актриса.Говоря о своем отношении к откровенной сцене, присутствующей в фильме, Мария Чупринская сказала, что это обстоятельство не вызвало у нее никаких сомнений. "Я уже давно приняла свою телесность и не отношусь к телу как к чему-то грязному и стыдному. Мое тело прекрасно и с возрастом делается только лучше — я родила второго ребенка и считаю, что тело дважды матери не стоит прятать. Кино — это искусство, а искусство — оно же о красоте. "Китобой" — проект талантливого человека, поэтому я согласилась участвовать в нем", — заявила Чупринская.