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Алла Пугачева поделилась новыми личными снимками

Алла Пугачева поделилась новыми личными снимками

В отличие от своего 44-летнего мужа Максима Галкина, Алла Пугачева не так уж часто радует поклонников новыми личными фотографиями. И если шоумен регулярно делится фото- и видеозарисовками из их семейной жизни, то 71-летняя Примадонна делает это дозированно.

Однако вчера она опубликовала сразу несколько новых фотографий — селфи и снимок семилетней дочери Лизы.


Приходит время теплой одежды. Надеюсь, одежда согреет надежду, что люди когда-нибудь станут добрее. Молюсь и прошу: "Господи! Поскорее",

— подписала фото звезда.

Подписчики Пугачевой выразили надежду на то, что так оно и будет, а ей самой пожелали здоровья. Без комплиментов ее внешнему виду снова, конечно, тоже не обошлось.

Какая же вы обаятельная, красивая, мудрая женщина!

— восхищаются звездой ее фолловеры.

Не меньший восторг вызвал кадр их с Максимом Галкиным дочери Лизы. Примадонна показала, что ее младшая дочь уже сама отвечает за свой гардероб. На фото Лиза позирует в красном аксессуаре для волос, который она, судя по комментарию мамы, подобрала себе сама.


#самасебестилист,

— объяснила Пугачева.

Фэшн-эксперимент Лизы подписчикам ее мамы понравился. Некоторые из них отметили, что по стилю дочь Примадонны очень похожа на нее саму, а другие взяли такой способ ношения головного убора на заметку.

Надо попробовать так носить шапку! Лишь бы ветра не было, чтоб не сдуло,

— отметила поклонница Пугачевой.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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Алла Пугачева поделилась новыми личными снимками
Алла Пугачева поделилась новыми личными снимками
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