Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования

Лидия Мартынова

Действующий президент США Дональд Трамп может оспорить результаты голосования на выборах президента многими способами, хотя кандидат от Демократической партии Джо Байден имеет высокие шансы на победу, сообщила РИА Новости активистка в области экологии и социальной справедливости, кандидат от партии зеленых на выборах в сенат Мэделин Хоффман.

"(Победа Байдена - ред.),определенно, все еще возможна, если бы речь шла только о цифрах. Тем не менее существует так много неопределенностей и так много способов, которыми Трамп может оспорить результаты, если цифры будут в пользу Байдена", - заявила Хоффман.

Она отметила, что жителей США предупреждали, что полагаться на ранние результаты выборов не стоит.

"Я думаю, что мы, возможно, никогда не узнаем, каковы были реальные цифры или где было несоответствие реальным цифрам. Мы знаем, что ни один из кандидатов не собирается уступать слишком рано", - сказала Хоффман.