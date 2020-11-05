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Армия обороны Карабаха: На подступах к Шуши ликвидированы группы противника

Армия обороны Карабаха: На подступах к Шуши ликвидированы группы противника

В течение всего четверга в зоне карабахского конфликта на разных направлениях фронта продолжались боевые действия, подразделения Вооружённых сил Азербайджана предприняли попытки наступления, которые были нейтрализованы силами Армии обороны Нагорного Карабаха. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба Министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Указывается, что небольшие группы противника, замеченные в районе сёл Карин Так и Лисагор к востоку от Шуши, второго по величине города НКР, были своевременно обнаружены и затем уничтожены.

В направлении Шуши было зафиксировано также скопление азербайджанской бронетехники. Подразделениям Армии обороны Нагорного Карабаха удалось уничтожить военную технику противника точным огнём, отметили в военном ведомстве, добавив, что в настоящее время операция по обнаружению и ликвидации диверсионных групп продолжается.

Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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