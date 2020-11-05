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Астероид с орбиты Марса оказался по химическому составу очень похож на Луну

Астероид с орбиты Марса оказался по химическому составу очень похож на Луну

Один из астероидов, расположенных на орбите Марса, судя по данным спектрального анализа, по составу очень похож на Луну. По одной из версий, он представляет собой «реликтовый фрагмент первоначальной твердой коры Луны», отколовшийся в результате столкновения с метеоритом и захваченный позже гравитацией Марса.

Астероид (101429) 1998 VF31 размером около километра относится к так называемым троянским астероидам Марса, движущимся по той же орбите, что и планета, немного опережая или немного отставая от нее. Он принадлежит к группе, находящейся примерно на 60 градусов дуги позади Марса, близ пятой точки Лагранжа. Все остальные троянские астероиды с марсианской орбиты принадлежат к «группе Эврики», названной по первому открытому астрономами троянскому астероиду Марса — Эврике. Предполагается, что все астероиды этой группы представляют собой обломки одного родительского тела.

Сотрудники обсерватории и планетария в городе Арма в Северной Ирландии (Armagh Observatory and Planetarium) под руководством Апостолоса Христу (Apostolos Christou) при помощи спектрографа X-SHOOTER, установленного на Очень Большом телескопе Европейской южной обсерватории, сравнили спектры четырех троянских астероидов Марса и обнаружили, что спектр 101429 значительно отличается от спектров «группы Эврики». «Спектр этого астероида кажется почти точным аналогом спектров тех частей Луны, где есть обнаженные коренные породы», — говорит астрохимик Галин Борисов (Galin Borisov). Как и лунные коренные породы, астероид оказался богат пироксеном и железом.

Предположительно, в раннем периоде существования Солнечной системы в Луну врезался достаточно крупный метеорит, и один из образовавшихся осколков со временем достиг орбиты Марса, где превратился в троянский астероид. Существуют, однако, и другие возможные объяснения этого сходства. Например, породы астероида 101429 стали похожими на лунные породы в результате процессов космического выветривания под действием потока частиц, испускаемых Солнцем.

О результатах исследования сообщается в планетологическом журнале Icarus.

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По материалам: polit.ru

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