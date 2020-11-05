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Беднов: из-за пандемии выставки могут потерять более 100 млрд рублей

Беднов: из-за пандемии выставки могут потерять более 100 млрд рублей
Более 100 миллиардов рублей может потерять российская выставочная отрасль в текущем году из-за ограничений по проведению мероприятий в связи с COVID-19, считает глава комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральный директор АО "Экспоцентр" Сергей Беднов.

Он выступил в ходе онлайн заседания профильного комитета ТПП РФ, посвященном роли выставок в ускоренном восстановлении промышленности.

"Суммарные убытки выставочной отрасли при невозможности проведения мероприятий в России в нынешнем году могут составить порядка 100 миллиардов рублей. По мнению экспертов, потери от общего объема составят около 68%. Считаю, что сегодня для предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, важны государственные меры поддержки, поддержка как федеральных, так и региональных властей", - сказал Беднов.


Экспоцентра" убежден, что после выхода из пандемии выставочная отрасль вступит в фазу длительного восстановления, когда необходимо будет учесть опыт работы в период карантина. В качестве примера он назвал активное внедрение новых трендов в трансформации характера мероприятий, в частности, сочетания офлайн и онлайн форматов как в выставочной, так и в конгрессной деятельности.

"Пандемия привела к необходимости персонализировать отношения с клиентами, усилить автоматизацию стандартных операций. Необходимо использовать новые мобильные форматы и их креативное сочетание в выставочном пространстве", - отметил Беднов.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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