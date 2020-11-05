Боец ММА поучил Собчак и Макрона «свободе слова»

Алексей Вольцев

Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов «объяснил» телеведущей Ксении Собчак, которая назвала своим героем президента Франции Эмануэля Макрона, что такое свобода слова и оскорбление на «наглядном примере». Он записал видео, на котором назвал Макрона «исламофобом», а Собчак — «грязным животным».

«Президент Франции — исламофоб. По причине этого он пытается задеть и оскорбить чувства верующих. В эти дни он — герой Ксении Собчак, как она выразилась у себя на странице. Обращаясь к Ксении Собчак, хочу сказать. Ты — грязное и тупое животное. Ты словно цветочек произросла из кучи дерьма. Несмотря на твой вид, на то, что ты девушка, от тебя стабильно воняет говном. Это немного свободы слова для тебя. А для всех разумеющих, здравых людей хочу разъяснить: оскорбления не являются свободой слова», — говорит на видео Исмаилов.

Пост Исмаилова в соцсетях поддержали и другие бойцы.

В пригороде Парижа 16 октября учителя школы Самюэля Пати обезглавил 18-летний местный житель, уроженец Чечни из-за того, что Пати продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда ученикам на уроке свободы слова. Президент Франции заявил о террористической атаке исламистов. Французский лидер призвал не бояться и отстаивать свободу слова.

Ксения Собчак выразила согласие с позицией Макрона.

«Свобода — самое ценное, что есть у человека. И именно свободу все мировые религии, все государства мира пытаются отнять. Вопрос степени и баланса. То, что произошло во Франции — очень важно. Макрон мой герой в эти дни», — написала она в «Инстаграме».

Как сообщало ИА Newstes, глава Чечни Рамзан Кадыров, другие представители руководства, а также муфтий республики ранее выступили фактически с угрозами в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, из-за его «антиисламской политики», по их мнению, французский президент — «террорист № 1 в мире».

Макрон считает карикатуры в Charlie Hebdo одним из проявлений свободы слова в своей стране.

«Мне приписывают слова: „Я поддерживаю карикатуры, унижающие пророка“. Я поддерживаю то, что в моей стране можно свободно писать, думать, рисовать. Это право, это наши свободы. Я понимаю, что это может шокировать, я уважаю это, и об этом надо говорить», — заявил Макрон в одном из интервью.

Также президент подчеркивает, что во Франции идет «борьба с терроризмом, который делается от имени ислама, но не с исламом».

4 нобря президент России Владимир Путин отметил, что межнациональные отношения становятся предметом спекуляций в мире, их используют для своей выгоды экстремисты.

«Сложнейшие, крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся, к сожалению, подчас предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр. На них пытаются паразитировать экстремисты и радикалы, разжигая взаимную ненависть и вражду», — сказал президент.

Нужно делать все возможное, чтобы исключить подобное развитие событий в России, заявил Путин.