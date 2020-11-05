Боец ММА поучил Собчак и Макрона «свободе слова»
Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов «объяснил» телеведущей Ксении Собчак, которая назвала своим героем президента Франции Эмануэля Макрона, что такое свобода слова и оскорбление на «наглядном примере». Он записал видео, на котором назвал Макрона «исламофобом», а Собчак — «грязным животным».
Пост Исмаилова в соцсетях поддержали и другие бойцы.
В пригороде Парижа 16 октября учителя школы Самюэля Пати обезглавил 18-летний местный житель, уроженец Чечни из-за того, что Пати продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда ученикам на уроке свободы слова. Президент Франции заявил о террористической атаке исламистов. Французский лидер призвал не бояться и отстаивать свободу слова.
Ксения Собчак выразила согласие с позицией Макрона.
Как сообщало ИА Newstes, глава Чечни Рамзан Кадыров, другие представители руководства, а также муфтий республики ранее выступили фактически с угрозами в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, из-за его «антиисламской политики», по их мнению, французский президент — «террорист № 1 в мире».
Макрон считает карикатуры в Charlie Hebdo одним из проявлений свободы слова в своей стране.
Также президент подчеркивает, что во Франции идет «борьба с терроризмом, который делается от имени ислама, но не с исламом».
4 нобря президент России Владимир Путин отметил, что межнациональные отношения становятся предметом спекуляций в мире, их используют для своей выгоды экстремисты.
Нужно делать все возможное, чтобы исключить подобное развитие событий в России, заявил Путин.